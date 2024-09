A SAÚDE DO PLANETA COMEÇA NO NOSSO PRATO

Foto: ONU As temperaturas da superfície do mar aumentaram três vezes mais rápido do que a média global desde 1980

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou esta semana um "SOS mundial" pelo clima. Segundo ele, a cada mês, as temperaturas do mar batem recordes, dobrando sua frequência desde 1980. A elevação dos mares está ampliando a frequência e a gravidade das tempestades e inundações.

E o que a nossa alimentação tem a ver com isso? Estudo publicado na revista Science, mostra que um quarto de todas as emissões de gases poluentes vêm da produção de alimentos, sendo que a carne e outros produtos derivados de animais são responsáveis por mais da metade das emissões. Só a pecuária é responsável por cerca de 14,5% das emissões globais de gases de efeito estufa, mais do que o transporte marítimo e aéreo juntos. A exploração de animais para o comércio de carnes, leite e derivados, gera uma superpopulação de gado que emite muito metano, um gás que contribui com 23% do efeito estufa e é 21 vezes mais ativo que o gás carbônico na retenção dos raios solares. O novo sistema alimentar sustentável do movimento mundial pela alimentação plant-based é urgente. Porque não temos Planeta B.

1 KG DE CARNE = 15.000 LITROS DE ÁGUA

Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a agropecuária, responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano.

1kg de carne de boi consome 15.000 litros de água; 1 kg de queijo utiliza 5.000 litros; 1kg de carne de porco, 4.844 litros; 1kg de frango, 3.900 litros de água.

ANTIESPECISMO

O consumo de produtos derivados de animais é cultural. Há lugares onde as pessoas consomem cães. Algo impensável para nossa cultura. Mais de 80% dos brasileiros declaram ser sensíveis à causa animal. O Dia Mundial Antiespecismo, comemorado em 31/ago, foi criado para inspirar que esse amor pelos animais não tenha preconceito entre nenhuma das espécies.

DICA DO NUTRI

Segundo Lucas Martins, nutricionista vegano, uma refeição vegana ideal precisa conter uma leguminosa (feijão, grão-de-bico, lentilha, soja, etc), um cereal (arroz, macarrão, cuscuz, etc) e uma salada (tomate, couve, cenoura, cebola roxa, etc). As leguminosas devem representar 25% do prato, os cereais também 25% e a salada 50%.