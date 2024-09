Foto: Shutterstock COMBINAÇÕES nutritivas

O que mais motiva você na hora de decidir suas escolhas na alimentação? A sua saúde? O sabor? O impacto social, ambiental ou ético da marca ou do processo de produção por trás daquele alimento? Estas são reflexões que, cada vez mais, devemos trazer para a mesa.Ter a consciência que você pode evitar inúmeras doenças, manter sua imunidade alta e ter mais qualidade de vida é um passo importante. Ao mesmo tempo, ter a coragem de abrir mão de alimentos com impactos negativos é o melhor alimento para a alma.E é possível ter uma alimentação saudável e também saborosa? Sim. Esse é o grande trunfo e, ao mesmo tempo, uma descoberta incrível de sabores, aromas e texturas para surpreender seu paladar. O universo dos vegetais parece infinito, tamanha é a variedade de grãos, sementes, oleaginosas, frutas, legumes, cogumelos, raízes, e folhas que a natureza nos proporciona. E daí vêm as combinações gastronômicas e nutritivas que são álibis perfeitos para você abrir mão de alimentos de origem animal. O mundo está abraçando a alimentação com propósito: por você, pelo planeta e pelos animais.

QUENTINHAS DO BEM



E por falar em propósito, um dos projetos do Coletivo Veganizando Ceará é o Quentinhas do Bem - Alimentação com Propósito, liderado pela Chef Carol Borges, da Borges Baker,em parceria com as chefs Ana Mota, do Terrana e Jéssica Freitas, do Pimenta Vegana, e participação de voluntários, que distribui comida afetiva vegana para pessoas em situação de rua, em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

TOFU MADE IN CEARÁ



É proteína que você quer? Uma das maiores fontes de proteína, o tofu é um queijo de soja pouco calórico, rico também em ferro e cálcio, perfeito para uma dieta equilibrada e sustentável. É do Ceará a indústria Eva Verde, que fabrica um dos melhores tofus, feito com soja não transgênica, nas opções frescal, textura firme e defumado.

OVOS MEXIDOS VEGANOS



Para atender quem tem memória afetiva de alimentos não veganos, a culinária vegana tem opções de receitas e produtos de origem vegetal com textura e sabor bem próximos e até idênticos. O segredo do sabor está nos temperos. Na versão online da coluna de hoje trouxemos uma receita de Ovos Mexidos Veganos, da Chef Ana Mota. Vale a pena conferir!

Ingredientes



1 cebola pequena roxa cortada em cubinhos

1 colher (sopa) óleo vegetal

1/2 colher (chá) de açafrão em pó

1/2 colher (chá) de páprica defumada

1/4 colher (chá) de pimenta do reino

50g de coentro fresco picado

100g de tofu frescal

2g ou uma pitada de sal negro(opcional) ou sal marinho.



Preparo

Amasse grosseiramente o tofu com um garfo, adicione todos os temperos, reserve. Leve ao fogo médio uma frigideira com o óleo vegetal , acrescente a cebola e refogue até dourar. Adicione a mistura de tofu e refogue até ficar bem homogêneo, finalize com coentro e sirva quente.