Os 5 principais fatos do mundo vegano em 2024

Foto: Divulgação Salada vegana

Este ano, o veganismo avançou na coalizão entre instituições de defesa dos animais e nos estudos das intersecções com a crise climática e a saúde. Nossa coluna acompanhou de perto os momentos de destaque:

1- As Olimpíadas de Paris surpreenderam o mundo com um menu vegetariano para os atletas, como ação para reduzir os impactos ambientais do evento.

2- A BMC Medicine divulgou o estudo da Dieta dos Gêmeos, com comprovações científicas sobre a redução da idade biológica do corpo a partir de uma alimentação à base de vegetais.

3- A ONU lançou um SOS Mundial pelo Clima, alertando sobre os recordes do aquecimento dos oceanos e os riscos para a humanidade. Essa é uma das intersecções mais críticas relacionadas ao sistema alimentar baseado no consumo de animais.

4- O desfile da coleção de Stella McCartney no Paris Fashion Week 2024 inspirou o mundo com inovações como o couro de cogumelo e com a provocação do urgente fim da exploração de animais e da crise climática.

5-A realização no Brasil do AVA Summit - Animal Vegan Advocacy Summit junto ao VegFest, foi um marco na articulação do Brasil com os movimentos internacionais e as instituições mais atuantes no mundo.

Receita de brownie festivo

Ingredientes:

180g de açúcar branco

100g de açúcar mascavo

50g de cacau em pó

150g de farinha de trigo

75 ml de óleo vegetal ou óleo de coco

200ml de leite vegetal

200ml de suco de laranja ou maracujá, sem açúcar

14g de fermento químico



Preparo: aqueça o forno a 180° por 10 minutos. Em um bowl, misture bem todos os ingredientes secos. Em seguida, coloque o óleo e misture, depois o leite, adicione o fermento, mexa devagar, despeje tudo em uma assadeira untada e, por cima, despeje com cuidado o suco. Leve ao forno por 25min. Verifique se a massa já absorveu todo o suco.

(Receita da chef Ana Mota, do Terrana)



Precisamos de um lar

Foto: Divulgação Gatinho Breu, disponível para adoção

O Breu é um gatinho amoroso e esperto, de 2,5 meses. Ele está sob os cuidados da Adote um Bigode, que acolhe animais de rua para encaminhar para adoção. Instagram @adoteumbigodeceara ou WhatsApp: 85 99766-5769.

Pra quem vai viajar

O App HappyCow traz os restaurantes veganos, ou com opções veganas, perto de você, em qualquer lugar do mundo. O App é uma Cowmmunity internacional que completou 25 anos de atuação, congregando veganos em todo o mundo, que atualizam o App, fazendo avaliações sobre os locais indicados, inclusive de preços dos pratos.