As mamães porcas que cantam para seus bebês

Foto: AdobeStock NA indústria, porcos são apenas cifras e as mamães porcas são máquinas reprodutoras

Sabia que as mamães porcas cantam para seus bebês enquanto amamentam? Seus filhotes aprendem a correr em direção à sua voz e, assim como todas as mães, as porcas têm sentimentos, instinto e amor materno. Essa espécie é tida como o quinto animal mais inteligente do mundo. Tem uma ótima memória, uma inteligência equiparável a uma criança humana, é mais esperta do que os cães, aprendem seus nomes em apenas duas semanas e são capazes de jogar videogames melhor do que alguns primatas.



Mas, na indústria da exploração animal, os porcos são apenas cifras e as mamães porcas são máquinas reprodutoras lucrativas porque têm uma gestação rápida e de muitos filhotes, ocupando o menor espaço possível. Elas são forçadas a viver confinadas por toda a vida em gaiolas tão pequenas que mal conseguem se virar ou deitar. É nessa cela apertada que elas passam uma gestação de cerca de 114 dias e mais o tempo de amamentação de seus bebês, que serão separados delas precocemente. Elas serão inseminadas sequencialmente até não conseguirem mais engravidar, quando tiverem cerca de 3 anos de idade e serão levadas para o matadouro. Elas poderiam viver até 15 anos.

Campos de concentração suínos

Na rentabilização dos espaços de criação das fazendas industriais, os leitões são confinados, amontoados, sem chance de tomar sol e sem acesso a poças de água para se refrescarem, provocando estresse, tensão e brigas entre eles. Por isso, ainda jovens sofrem mutilações brutais, sem anestesia, como corte do rabinho, dentes arrancados, além de serem castrados e terem suas orelhas furadas para colocar um brinco de identificação.

Os números da exploração

Segundo investigações da Mercy for Animals (MFA):



4,8 milhões de porcas mães existiam no Brasil ao fim de 2019, passando a maior parte de suas vidas confinadas em celas de gestação individuais.



46,3 milhões de porcos foram mortos no Brasil, ao longo de 2019, o maior número registrado até então.

A insensibilidade do presunto e do bacon





ELETROCARNOSE é o método no qual uma dolorosa descarga elétrica é aplicada nas cabeças dos porquinhos com alicates elétricos, para provocar um ataque epilético e deixá-los temporariamente inconscientes, antes do abate. É comum que voltem à consciência a tempo de sofrerem também os horrores do abate.



CÂMARAS DE GÁS ou Atmosfera Controlada é uma técnica utilizada em muitos países, com gases asfixiantes para insensibilizar ou mesmo assassinar, e segue o mesmo princípio das câmaras do Holocausto.



ESCALDAGEM é a etapa na qual os porquinhos, muitas vezes conscientes, são jogados em um tanque com água fervente para que seus pelos e pernas possam ser retirados facilmente.