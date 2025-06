83% se preocupam com o sofrimento animal no prato

Foto: Divulgação/ Adobe Stock EM 2024, o Brasil bateu o recorde da crueldade: mais de 1 milhão de animais vivos exportados.

Os consumidores brasileiros estão preocupados com a origem dos alimentos que colocam no prato. A preocupação se torna ainda maior quando tomam ciência de como é o sofrimento dos animais explorados na indústria e consideram que é responsabilidade das empresas eliminar essa prática de sua cadeia produtiva. Os dados são da nova pesquisa nacional Ipsos, realizada em março de 2025 para a Mercy For Animals (MFA) - organização global sem fins lucrativos.

A pesquisa revelou que 81% dos brasileiros se preocupam com a sustentabilidade dos alimentos que consomem, 83% com o bem-estar animal e 76% com a forma como os animais são tratados na produção de alimentos. Já 80% preferem consumir produtos de empresas que adotam práticas responsáveis e que comunicam suas iniciativas de sustentabilidade de forma transparente ao consumidor e 79% deixariam de consumir marcas que utilizam ingredientes associados ao sofrimento animal.

Para Vanessa Garbini, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da MFA, "esse cenário desafia as empresas a responderem à crescente demanda por transparência e por práticas que reduzam o sofrimento animal."

Consumo sem crueldade

81% acham que os consumidores deveriam estar cientes da crueldade animal envolvida com os produtos vendidos nos supermercados.

74% acham que restaurantes e supermercados deveriam parar de oferecer produtos que dependam de crueldade animal, mesmo que isso faça os preços se elevarem.

81% consideram inaceitável o confinamento de galinhas em gaiolas de bateria — sistema ainda predominante no Brasil.

Semana do meio-ambiente e veganismo

O App Cowculator mensura o impacto anual no meio-ambiente quando uma pessoa torna-se vegana:

1.519.843 litros de água são poupados, que equivale a 88.363 minutos de banho

no chuveiro

no chuveiro 7.450 kg a menos de produção de grãos, que equivale ao peso de 7.450 livros

1.017 m2 de floresta salva, que equivale a uma área de 1.512 folhas de papel A4

3.311 Kg de CO2 a menos, que equivale a 15.987 km rodados de um carro médio

365 vidas de animais

8/Jun - Dia mundial dos oceanos

"Não existem peixes ou frutos do mar sustentáveis em um oceano que está morrendo". É que diz Paul Watson, fundador da Sea Shepherd, ONG que atua em todo o mundo na proteção dos oceanos. O consumo de animais marinhos é o principal financiador do massacre de animais na pesca em escala, que destrói a biodiversidade marinha, promove a extinção de espécies e a poluição dos oceanos com plásticos de pedaços de redes de pesca.