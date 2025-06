Gastronomia sustentável: a saúde do planeta no seu prato

Foto: divulgação Comida vegetariana: tendência da gastronomia segue e se fortalece em 2023

Criado por resolução da Assembleia Geral da ONU, o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, comemorado em 18/jun, promove o desenvolvimento agrícola, a produção e consumo consciente de alimentos e fortalece a biodiversidade e a segurança alimentar.

Um sistema alimentar sustentável considera a produção, transporte, distribuição, armazenamento, venda, compra e consumo de alimentos. Ao priorizar ingredientes das proximidades da cidade, cultivados por agricultores de sistemas orgânicos e agroecológicos, impulsionamos um sistema regenerativo, que cuida da natureza e da saúde, protegendo a sociedade do contato com agrotóxicos. A alimentação consciente inclui também evitar desperdícios, seja no trajeto e no armazenamento ao minimizar intermediários, seja no aproveitamento de talos, raízes, flores, sementes e cascas, seja ao ressignificar receitas: a banana verde pode virar chips, a jaca verde vira "carne", o mamão verde entra ralado na salada, a banana muito madura vira panqueca. No final, as escolhas sobre o que você come é o que financia a destruição ou a saúde do meio ambiente.

Pachira - culinária saudável e sustentável





Com a ascensão do mercado de produtos veganos, que cresce em torno de 40% ao ano, a Pachira - Culinária Saudável, lançou uma nova linha de produtos sem corantes artificiais, feita com frutas, sem adição de açúcar refinado e com embalagens de papel reciclável. A marca é 100% cearense e vegana, e atende quem procura uma alimentação saborosa, saudável, livre de origem animal e sustentável.

Custo ambiental do consumo de produtos de origem animal

Relatórios publicados pelo Observatório do Clima, indicam que a agropecuária impulsiona 90 a 99% do desmatamento tropical, respondendo por 75% de toda a poluição climática brasileira. Outro estudo publicado pela Bryant Research identificou o consumo de carne como o principal emissor de CO2 no Reino Unido: 1Kg de peixe emite 30 vezes mais CO2 do que 1Kg de batata, e 1Kg de carne bovina emite 216 vezes mais.

Receita de pesto de Pancs

Pela Chef Alícia Sei.

INGREDIENTES

½ xícara de chá de azeite extravirgem; 30 g de castanha-de-caju torrada; 2 colheres de sopa de suco de limão taiti; ½ colher de café de Sal; 2 xícaras de chá de manjericão (folhas) 1 xícara de chá de Jambu (folhas flores); 1 colher de café de levedura nutricional (opcional); 4 unidades de pedras de gelo.

PREPARO

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata primeiro na função pulsar para triturá-los. Depois, bata na velocidade baixa até obter um creme um pouco mais homogêneo, mas ainda com pedaços. O gelo ajudará a preservar a cor verde intensa. Transfira para um pote de vidro e armazene em geladeira por até 7 dias.