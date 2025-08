O pesadelo escondido da indústria de ovos

Foto: Divulgação Trecho do curta "O Pesadelo Escondido"

A Mercy for Animals - MFA, organização internacional de defesa dos animais explorados para consumo, acaba de lançar a campanha "O Pesadelo Escondido", para conscientizar a sociedade sobre o sofrimento das galinhas na indústria de ovos. A peça principal é um curta finalista em Cannes, que revela, de forma metafórica, sob o olhar das galinhas, o sofrimento imposto a elas ao serem confinadas em gaiolas pela indústria de ovos.

A prática cruel de uso de gaiolas para produção de ovos vem sendo reduzida em vários países do mundo. O Brasil ainda é o país com maior percentual de uso de gaiolas para confinamento de galinhas poedeiras. Aqui, aproximadamente 95% delas vivem em gaiolas, onde cada galinha tem um espaço de cerca de um folha A4, que a impede de expressar seus comportamentos essenciais de se mover, ciscar, empoleirar e abrir asas.

O curta está site opesadeloescondido.com.br, que também traz espaços para a participação da sociedade, que pode compartilhar a campanha e sensibilizar empresas envolvidas na cadeia de consumo do ovo, para adesão ao pacto contra gaiolas.

Quentinhas do bem

A vice -prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar, recebeu no último dia 27/7, as chefs veganas Carol Borges, da Borges Baker; Ana Mota, do Terrana; e Jéssica Sousa, do Pimenta Vegana, além do Gabriel Holanda, sócio do Pimenta Vegana. Eles estão à frente do projeto Quentinhas do Bem - Alimentação com Propósito, que distribui quentinhas veganas para a população em situação de rua. O objetivo do encontro foi debater sobre a situação de grupos e ONGs que trabalham em prol de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

Billie Eilish em show vegano na Europa

A turnê Hit Me Hard and Soft, da cantora vegana Billie Eilish, veganizou todas as operações de alimentação do estádio O2 Arena, em Londres. O espaço possui uma grande variedade de opções gastronômicas, incluindo restaurantes, bares e quiosques. Todos implementaram um cardápio 100% plant-based em todos os seis shows da cantora. Antes de cada apresentação, a artista exibiu um curta-metragem narrado por ela mesma sobre veganismo e sustentabilidade.

E-book de pastinhas da Liva

E-book com receitas veganas Crédito: Arquivo pessoal

A chef vegana Livani Moura lançou e-book com 25 receitas veganas de cremes, pastas, queijos, requeijões, ricota e ganache. O e-book pode ser adquirido pelo linktr.ee do perfil @livavidavegana no Instagram. O valor arrecadado será investido na ampliação dos projetos veganos do Liva Restaurante & Café.