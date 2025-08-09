Por que os animais precisam de voz

Foto: Okssi/ Adobe Stock ￼PROTETORES atuam como heróis resgatando animais

O Dia Nacional do Protetor de Animais é comemorado hoje, 10 de agosto. Segundo a justificativa da Lei 8055/2017, que criou a data, os protetores de animais desempenham um serviço indispensável à saúde pública, suprindo uma função essencial que o Estado não consegue atender.

Apesar da lei ter como motivação essencial os protetores de animais domésticos, como cães e gatos, a proteção animal não se restringe a essas espécies. Milhares de protetores doam tempo e recursos, atuando como heróis invisíveis no resgate, tratamento, voluntariado e ativismo também na proteção dos animais silvestres e na defesa dos animais em situação de fazenda, laboratório, zoológico e aquário.

A maior quantidade de animais explorados são os envolvidos no comércio de carnes, leite e ovos: como peixes, galinhas, porcos e gado. Cada vez mais protetores de animais têm expandido sua consciência antiespecista a partir do amor que têm pelos pets e aderindo ao movimento vegano, que abraça todos os animais, sem especismos. Os animais não têm voz própria. Todos os avanços na justiça, na legislação e no acolhimento deles vêm da valiosa voz de protetores.

Câmara municipal homenageia protetores

Por ocasião do Dia Nacional do Protetor de Animais, a partir de requerimento da Apama - Associação de Proteção Animal e Meio Ambiente, a Câmara Municipal de Fortaleza realizará, pela primeira vez, sessão solene em homenagem à proteção animal, como reconhecimento ao trabalho incansável de protetoras e protetores que dedicam suas vidas a salvar, cuidar e defender animais em situação de vulnerabilidade. A sessão será realizada dia 14/agosto, 15h, na Câmara Municipal de Fortaleza.

Mortes evitáveis de animais no Brasil

Em 2024, segundo o IBGE, foram mortos:

6,46 bilhões de frangos

57,86 milhões de suínos

39,27 milhões de bovinos

Cães viram comida na Coréia e na China

Segundo a Animal Equality Brasil, na Coréia e na China, cães são tratados como animais de produção, assim como vacas, porcos e galinhas aqui no Brasil. Muitos são retirados das ruas ou são criados em condições desumanas. Muitas vezes, os cães são amontoados em gaiolas de arame tão pequenas que eles não conseguem nem se mexer. Os cães não têm proteção legal e sofrem com extrema crueldade e abuso nos abatedouros.



