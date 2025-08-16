Alimentação vegana nos hospitais de Nova York

Foto: ADOBE STOCK ￼DIETAS à base de plantas reduzem risco de doenças cardiovasculares

O NYC Health Hospitals, maior sistema municipal de saúde dos Estados Unidos, alcançou o marco de mais de 2 milhões de refeições à base de plantas servidas aos pacientes, desde o início do programa, em março de 2022. Desenvolvido em parceria com a Sodexo, o projeto ancora-se em evidências científicas que relacionam padrões alimentares à base de plantas com melhores resultados de saúde. Diversos estudos indicam que dietas à base de plantas podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e certos tipos de câncer, além de contribuir no controle de peso e no tratamento de hipertensão.

A transição para refeições à base de plantas também trouxe impactos ambientais e econômicos para o NYC Health Hospitals, que contabilizou uma redução de 36% nas emissões de carbono e uma economia de 59% no custo por refeição. O prefeito de Nova York Eric Adams tornou-se defensor da alimentação à base de plantas após sua própria jornada de saúde contra a diabetes.

Hábitos saudáveis a longo prazo

Além das refeições servidas durante a internação, os pacientes do NYC Health Hospitals, recebem um livreto com receitas à base de plantas para ajudá-los a manter hábitos alimentares saudáveis após a alta.

Dieta saudável em hospitais do SUS

A Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, realizou formação de mais de 130 profissionais de saúde da atenção primária dos hospitais públicos da rede CEJAM, com o objetivo de fortalecer a atuação dos profissionais de saúde na valorização de alimentos vegetais acessíveis e sustentáveis. A formação contou com a palestra nutricional da Tatiana Consoli, Coordenadora do Departamento de Saúde e Nutrição da SVB, que abordou conteúdos desde micro e macronutrientes até benefícios da alimentação saudável à base de vegetais no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fique por dentro da nutrição vegetariana

Escrita pelo Médico e Doutor em Nutrição Eric Slywitch, "Tudo o que você precisa saber sobre Nutrição Vegetariana" é uma publicação de leitura rápida, que resume de forma didática tudo o que você precisa saber para começar a colher os benefícios para sua saúde com uma alimentação à base de vegetais. Disponível para download gratuito no site da Sociedade Vegetariana Brasileira: https://svb.org.br/biblioteca/



