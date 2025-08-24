40% das refeições da COP 30 serão à base de plantas

Foto: ADOBE STOCK ￼DIETAS à base de plantas reduzem risco de doenças cardiovasculares

O Presidente da COP 30, André Aranha Corrêa do Lago, em sua quinta carta, reforça que o evento pode ser um ponto de inflexão na resposta à urgência climática, um momento de superação do status quo e avanço com coragem rumo a um futuro definido por resultados, solidariedade e propósito comum. Ao defender a justiça climática com soluções que devem se conectar à vida real das pessoas, a COP 30 dá o exemplo ao comprometer-se com um cardápio com 40% de refeições vegetarianas e veganas para os participantes, durante o evento.

Ousado e necessário, o compromisso também é político e simbólico, especialmente, quando a sede da COP é no Brasil, onde a pecuária é o maior vetor de desmatamento. A redução do consumo de carne, leite e ovos, é um recado concreto: não é possível proteger a Amazônia sem transformar a forma como produzimos e consumimos alimentos. Ao optar por refeições baseadas em plantas, a COP 30 caminhará rumo a um modelo de alimentação realmente alinhado com os objetivos do Acordo de Paris e inspirará a sociedade sobre o papel de cada um na missão de salvar o planeta.

Peso climático do prato na COP 30

Segundo estimativa da FGV, espera-se 34 mil participantes por dia na COP 30, em média, durante os 12 dias de evento. Considerando três refeições diárias por participante, a conferência deverá servir mais de 1,2 milhões de refeições. Portanto, a meta de 40% equivale a quase 500 mil refeições vegetarianas e veganas.

1 DIA SEM CARNE ECONOMIZA 3.500L DE ÁGUA

Na análise da FGV, considerou-se que 40% da alimentação servida seja vegana e que as quase 500 mil refeições equivalem a aproximadamente 160 mil dias de alimentação vegana, com base em três refeições veganas diárias. Os cálculos de impacto ambiental basearam-se em dados da campanha "Segunda Sem Carne", que consolida estudos científicos sobre os benefícios ambientais de dietas veganas. Segundo essas referências, evitar o consumo de produtos de origem animal por um dia resulta em economia média de 10 kg de CO2e, 22 m² de terras, 3.500 litros de água e 8 kg de grãos.

O Impacto em números nos 12 dias da COP 30

Caso a meta dos 40% seja atingida, as estimativas dos benefícios ambientais incluem, segundo a FGV:

Até 574 milhões de litros de água economizados = 229 piscinas olímpicas.

Até 1.640 toneladas de CO₂ equivalente evitadas = retirar 356 carros das ruas por um ano (considerando que um carro emite aproximadamente 4,6 toneladas métricas de CO2 anualmente).

Até 360 hectares de terra preservados = 300 campos de futebol.

Até 1.300 toneladas de grãos poupados, que poderiam ser usados diretamente na alimentação humana.



