Sistemas alimentares: trunfo do Brasil para o clima

Foto: KamranAydinov/Freepik Frutas e vegetais

Segundo o estudo internacional do Índice de Avaliação dos Sistemas Alimentares nas NDCs - Food Systems NDC Scorecard, o Brasil não explora todo o potencial de medidas relacionadas a sistemas alimentares em sua Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC, que são compromissos que cada país apresenta no âmbito do Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas.

O projeto, desenvolvido por Mercy For Animals, Center for Biological Diversity, EAT, Global Alliance for Improved Nutrition e Global Law Alliance for Animals and the Environment, avalia como os sistemas alimentares são incorporados às NDCs no mundo e identifica oportunidades para o Brasil impulsionar seu plano climático com políticas de transformação dos sistemas alimentares. Segundo o Índice, o Brasil obteve uma pontuação baixa de 6 de 12. Enquanto que no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), as emissões pelos sistemas alimentares corresponderam a 73,7% do total no Brasil em 2021, indicando que a transformação dos sistemas alimentares é a frente mais poderosa para impulsionar a transição ecológica do país.

O peso ambiental da pecuária



Um dos principais fatores para a baixa pontuação do Brasil no Índice de Avaliação dos Sistemas Alimentares é o impacto da pecuária, que devasta florestas e biomas fundamentais, além de alto consumo de água e emissão de gases. Mesmo considerando as políticas de risco, como as que propõem ampliar o confinamento intensivo de animais, a atividade continuaria a estimular o aumento do consumo de produtos de origem animal e produção de grãos para ração. As dietas de alta emissão dos brasileiros excedem o nível de consumo de produtos animais recomendado pelo EAT-Lancet em 25%.

Urgência climática é mais que combustíveis fósseis

Os sistemas alimentares são uma alavanca para a ação climática. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas - IPCC, da ONU deixa claro que mesmo que as emissões de combustíveis fósseis fossem eliminadas imediatamente, as emissões do sistema alimentar por si só comprometeriam a concretização da meta de 1,5ºC e ameaçariam a meta de 2ºC. O IPCC também enfatiza a importância da alimentação saudável e sustentável rica em vegetais, mas há uma omissão enorme em relação às medidas para mudanças na dieta. Apesar do Brasil possuir um guia alimentar de referência, o país não está aproveitando esse caminho para promover dietas mais sustentáveis e integrando com as políticas climáticas”, afirma Cristina Mendonça, diretora executiva da Mercy For Animals no Brasil.

NEW YORK, NY - NOVEMBER 13: Singer/musician Sir Paul McCartney attends the "Comes A Bright Day" premiere at The Bryant Park Hotel on November 13, 2012 in New York City. Stephen Lovekin/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS ENTITY_amp_ENTITYTELEVISION USE ONLY == Crédito: Stephen Lovekin

“Servir carne em uma cúpula climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção de câncer",

declarou Paul McCartney, em carta enviada ao Presidente da COP30, André Correa do Lago, em nome da organização Peta - People for the Ethical Treatment of Animals, ao saber que apenas 40% da alimentação da COP30 seria vegetariana. O músico é um dos maiores ativistas dos direitos animais.

