Vítimas do Natal: o terror dos porquinhos

Foto: Mercy for Animals ￼ABATEDOUROS de porcos investigados revelaram ambiente de terror

Em dezembro de 2020, a ONG internacional Mercy For Animals - MFA, divulgou a primeira investigação de uma ONG de proteção animal realizada em um grande frigorífico no Brasil, produzindo um dos mais extensos registros das condições de granjas de porcos no país: cinco granjas em dois estados e um abatedouro investigados revelaram um ambiente de terror, propício ao desenvolvimento de doenças e resistência antimicrobiana, com práticas de exploração e extremo sofrimento dos animais:

Porcas mães confinadas em celas de gestação tão pequenas que sequer podiam virar-se de lado ou deitar-se de forma confortável;

Animais criados em baias de concreto em condições precárias de higiene, com ferimentos e doenças como orelhas inflamadas, hérnias umbilicais, membros machucados, tremores, tontura e problemas respiratórios;

Animais atordoados com choques elétricos e posteriormente sangrados até a morte;

Corpos com intestinos rompidos contaminados com fezes, cistos renais, alterações em diversos órgãos e, muitos deles, com indícios de pneumonia.

Os leitões são filhotes separados de suas mães para serem mortos com poucos meses de vida para o Natal.

Governo é cúmplice da crueldade

Após a investigação, uma coalizão da MFA, Humane Society International - HSI, World Animal Protection - WAP e Animal Equality, solicitou uma nova regulamentação sobre bem-estar animal ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que publicou a Instrução Normativa 113/2020, estabelecendo o fim das gaiolas de gestação até 2045 e o fim da castração cirúrgica sem analgesia e anestesia até 2030. Os longos prazos estabelecidos revelam o desprezo das autoridades pelo sofrimento dos animais. O MAPA é cúmplice, mas a sociedade pode dizer não ao consumo que financia essa barbárie.

Crustáceos são sencientes

A organização Ética Animal acaba de publicar um novo relatório intitulado "Senciência em crustáceos decápodes: aspectos científicos e implicações éticas", que faz parte da campanha internacional "Seantiência", para conscientizar sobre um dos grupos de animais mais negligenciados e explorados: os animais aquáticos, especialmente os invertebrados.

Para marcar o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, 10 de dezembro, o canal da Ética Animal no Youtube apresentou o relatório, com comentários sobre seus principais resultados.

O Natal inspira a dizer não ao sofrimento animal

A Goshen atua desde 2009 no mercado brasileiro de produtos 100% vegetais que atendem o consumidor comprometido com o não consumo de produtos de origem animal, mas que têm uma memória afetiva quanto ao sabor e/ou textura de carnes e produtos de origem animal. A linha especial de Natal da Goshen traz as versões vegetais de peito de peru tradicional e recheado, além do presunto defumado Tender. Em Fortaleza, os produtos Goshen podem ser encontrados na The Veggies On The Table.



