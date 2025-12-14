Vítimas do Natal: o terror dos porquinhos

Eliziane Alencar é publicitária e diretora da Advance Comunicação
Em dezembro de 2020, a ONG internacional Mercy For Animals - MFA, divulgou a primeira investigação de uma ONG de proteção animal realizada em um grande frigorífico no Brasil, produzindo um dos mais extensos registros das condições de granjas de porcos no país: cinco granjas em dois estados e um abatedouro investigados revelaram um ambiente de terror, propício ao desenvolvimento de doenças e resistência antimicrobiana, com práticas de exploração e extremo sofrimento dos animais:
Os leitões são filhotes separados de suas mães para serem mortos com poucos meses de vida para o Natal.
Após a investigação, uma coalizão da MFA, Humane Society International - HSI, World Animal Protection - WAP e Animal Equality, solicitou uma nova regulamentação sobre bem-estar animal ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que publicou a Instrução Normativa 113/2020, estabelecendo o fim das gaiolas de gestação até 2045 e o fim da castração cirúrgica sem analgesia e anestesia até 2030. Os longos prazos estabelecidos revelam o desprezo das autoridades pelo sofrimento dos animais. O MAPA é cúmplice, mas a sociedade pode dizer não ao consumo que financia essa barbárie.
A organização Ética Animal acaba de publicar um novo relatório intitulado "Senciência em crustáceos decápodes: aspectos científicos e implicações éticas", que faz parte da campanha internacional "Seantiência", para conscientizar sobre um dos grupos de animais mais negligenciados e explorados: os animais aquáticos, especialmente os invertebrados.
Para marcar o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, 10 de dezembro, o canal da Ética Animal no Youtube apresentou o relatório, com comentários sobre seus principais resultados.
A Goshen atua desde 2009 no mercado brasileiro de produtos 100% vegetais que atendem o consumidor comprometido com o não consumo de produtos de origem animal, mas que têm uma memória afetiva quanto ao sabor e/ou textura de carnes e produtos de origem animal. A linha especial de Natal da Goshen traz as versões vegetais de peito de peru tradicional e recheado, além do presunto defumado Tender. Em Fortaleza, os produtos Goshen podem ser encontrados na The Veggies On The Table.
