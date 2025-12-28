O que os animais esperam dos humanos para 2026

Foto: Simone van den Berg / AdobeStock ￼ANIMAIS de fazenda também merecem compaixão

Estamos encerrando um ano importante para a causa animal. Vivemos um crescimento de flexitarianos, vegetarianos e veganos, por motivos éticos com os animais, e/ou pela própria saúde e/ou pelo meio ambiente. Tendência refletida no aumento das opções de produtos à base de plantas em todo o mundo. Mas, ainda é muito pouco diante do imenso desafio de retirar os animais das cadeias que escravizam, objetificam, maltratam e assassinam trilhões de seres todos os anos.

A chegada de um novo ano é um grande momento para repensar nossos valores e os impactos das nossas escolhas. Se nos colocarmos no lugar dos animais explorados nas fazendas, nos testes de laboratórios, nos zoológicos, na pesca, nas carroças ou como entretenimento em rodeios e vaquejadas, podemos imaginar o que esperaríamos da humanidade. Talvez se estivéssemos no lugar daqueles que estão no desespero da fila da morte dos matadouros, entenderíamos que eles têm pressa e esperança de serem salvos. E o que pode parecer impossível, pode ser real, quanto mais potentes forem as vozes e ações por eles. Para começar 2026, paremos de financiar o sofrimento, não consumindo mais produtos de origem animal.

As boas notícias de 2025 para os animais

7% dos brasileiros se declararam veganos e 74% da população concorda, em algum grau, com a possibilidade de parar de consumir carne em prol da própria saúde, segundo pesquisa Datafolha

dos brasileiros se declararam veganos e da população concorda, em algum grau, com a possibilidade de parar de consumir carne em prol da própria saúde, segundo pesquisa Datafolha Suíça passa a exigir declaração de sofrimento animal nos rótulos de produtos

Proibição no Brasil dos testes em animais na produção

de cosméticos

A ciência reafirmou que comer animais não é saudável

Há uma explosão de casos de doenças que lideram as causas de morte no mundo, que são impulsionadas, com forte peso, pelo alto consumo de produtos de origem animal. O relatório da Comissão EAT-Lancet reafirmou, este ano, a urgência da Dieta da Saúde Planetária para a saúde das pessoas e do planeta, que é baseada em sistemas alimentares vegetais e pode prevenir até 15 milhões de mortes prematuras por ano, com redução da incidência de doenças crônicas evitáveis, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer e condições neurodegenerativas, além de proteger 5 dos 9 limites planetários.

Comece 2026 com o Veganuary

Foto: Larissa Maluf Comidas veganas

Participe da revolução à base de plantas e abrace o desafio de 31 dias de veganismo. Desde 2014, o Veganuary inspira e apoia milhões de pessoas de quase todos os países do mundo a experimentar o veganismo, disponibilizando diariamente informações, orientações nutricionais, receitas e atuando na promoção do crescimento da oferta de opções veganas em lojas, varejo e restaurantes. Inscreva-se no site veganuary.com/pt-br/ e receba um e-book exclusivo com receitas de celebridades, grátis.



