O que os animais esperam dos humanos para 2026

Eliziane Alencar é publicitária e diretora da Advance Comunicação
Estamos encerrando um ano importante para a causa animal. Vivemos um crescimento de flexitarianos, vegetarianos e veganos, por motivos éticos com os animais, e/ou pela própria saúde e/ou pelo meio ambiente. Tendência refletida no aumento das opções de produtos à base de plantas em todo o mundo. Mas, ainda é muito pouco diante do imenso desafio de retirar os animais das cadeias que escravizam, objetificam, maltratam e assassinam trilhões de seres todos os anos.
A chegada de um novo ano é um grande momento para repensar nossos valores e os impactos das nossas escolhas. Se nos colocarmos no lugar dos animais explorados nas fazendas, nos testes de laboratórios, nos zoológicos, na pesca, nas carroças ou como entretenimento em rodeios e vaquejadas, podemos imaginar o que esperaríamos da humanidade. Talvez se estivéssemos no lugar daqueles que estão no desespero da fila da morte dos matadouros, entenderíamos que eles têm pressa e esperança de serem salvos. E o que pode parecer impossível, pode ser real, quanto mais potentes forem as vozes e ações por eles. Para começar 2026, paremos de financiar o sofrimento, não consumindo mais produtos de origem animal.
Há uma explosão de casos de doenças que lideram as causas de morte no mundo, que são impulsionadas, com forte peso, pelo alto consumo de produtos de origem animal. O relatório da Comissão EAT-Lancet reafirmou, este ano, a urgência da Dieta da Saúde Planetária para a saúde das pessoas e do planeta, que é baseada em sistemas alimentares vegetais e pode prevenir até 15 milhões de mortes prematuras por ano, com redução da incidência de doenças crônicas evitáveis, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer e condições neurodegenerativas, além de proteger 5 dos 9 limites planetários.
Participe da revolução à base de plantas e abrace o desafio de 31 dias de veganismo. Desde 2014, o Veganuary inspira e apoia milhões de pessoas de quase todos os países do mundo a experimentar o veganismo, disponibilizando diariamente informações, orientações nutricionais, receitas e atuando na promoção do crescimento da oferta de opções veganas em lojas, varejo e restaurantes. Inscreva-se no site veganuary.com/pt-br/ e receba um e-book exclusivo com receitas de celebridades, grátis.
