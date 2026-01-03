Dieta vegana x mediterrânea: qual a melhor para emagrecer?

Foto: Selvam / AdobeStock ￼VEGANOS consomem mais frutas, verduras, grãos e feijões

Pesquisa recente, liderada pelo Physicians Committee for Responsible Medicine - PCRM, e publicada na Frontiers in Nutrition, revelou que uma dieta vegana, mesmo incluindo alimentos considerados "não saudáveis" por alguns padrões nutricionais, resultou em maior perda de peso quando comparada à dieta mediterrânea. O estudo aprofunda o conhecimento sobre dietas à base de plantas e seu potencial para o controle de peso.

Na pesquisa, 62 adultos com sobrepeso foram divididos em dois grupos: um seguiu uma dieta vegana com baixo teor de gordura e o outro seguiu uma dieta mediterrânea por 16 semanas, sem restrição calórica. O grupo vegano consumiu frutas, verduras, grãos e feijões, enquanto o grupo mediterrâneo consumiu frutas, verduras, legumes, peixe, laticínios com baixo teor de gordura e azeite de oliva. Ao final do período de teste, os resultados mostraram que os participantes que seguiram a dieta vegana apresentaram maior perda de peso, melhor composição corporal e melhor sensibilidade à insulina e níveis de colesterol em comparação com aqueles que seguiram a dieta mediterrânea.

Dieta vegana teve melhor desempenho

Segundo a Dra. Hana Kahleova, médica e doutora, diretora de pesquisa clínica do PCRM e principal autora do estudo: "Os resultados sugerem que, mesmo quando uma dieta vegana incorpora o que definiríamos como alimentos vegetais "não saudáveis", como grãos refinados, batatas e doces, ela ainda proporciona melhores resultados de perda de peso do que a dieta mediterrânea". A pesquisa constatou que a dieta vegana levou a aumentos significativos nos escores gerais do IDP (índice de Dieta à Base de Plantas) e do IDP não saudável, constatando que a inclusão de grãos refinados e batatas, embora considerados menos nutritivos, não impediram a perda de peso na dieta vegana.

Mulheres do vento da Itacupa

Foto: Lorena Sanchez Encontro de mulheres

No próximo sábado, 10 de janeiro, acontece a 4a edição do Encontro Mulheres do Vento, na pousada vegana Itacupa Health e Foil Center, na praia da Tabuba. O objetivo é aproximar mulheres do universo do vento, mar e liberdade, em um dia inteiro de imersão, conexão e aprendizado. O evento acontece no segundo sábado de cada mês e a programação inclui café da manhã, clínica de WingFoil e Pocket Wing, almoço, passeio para a Lagoa Secreta e Yoga. Informações e reservas 85 998506713.

Vegue. A rede social vegana

Em fase de testes, a Vegue foi pensada como uma ferramenta para conectar a comunidade vegana, empresas e ONGs, tudo em um só lugar. O usuário pode montar seu perfil individual, divulgar seu trabalho, interagir com a comunidade, divulgar eventos, enquetes e trocar ideias, além de conversar com a Vê, sua assistente vegana. Disponível para Android e iOS.



