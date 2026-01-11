Proteína de Micélio Acelera no Brasil

Foto: Adobe Stock ￼O micélio é uma rede de hifas fúngicas que se estende pelo solo

Inaugurada no Brasil a primeira planta de fermentação de micélio em larga escala da América Latina, um marco para o setor de ingredientes sustentáveis e éticos no país. O empreendimento é da Typcal, uma foodtech brasileira de fermentação de proteínas alternativas, localizada no Paraná. A empresa avança para iniciar a produção comercial de ingredientes de proteína à base de micélio em 2026, posicionando-se entre as poucas empresas no mundo com capacidade de fermentação em escala industrial, abrindo portas para aplicações em alimentos em todo o mundo.

A tecnologia utiliza a rede vegetativa de fungos para gerar proteína com menor impacto ambiental. Em apenas 30 horas de produção, o processo tem início a partir de resíduos ricos em nitrogênio e carbono, passa pela fermentação de um tipo específico de micélio, que é inativado e filtrado, para gerar a proteína de micélio como ingrediente para a indústria alimentícia. Uma proteína mais saudável que a de origem de animais, 100% natural, de alto valor nutritivo, fonte de proteínas e fibras e com todos os aminoácidos essenciais. E melhor: sem exploração e sofrimento de animais.

Proteína de micélio X proteína animal

Em análise publicadas pelo fabricante Typcal:

Produtividade proteica do micélio (m2/dia)

6115x mais que gado

215x mais que frango

7055x mais que soja

Emissão de CO2 da proteína de micélio

98% menos que gado

88% menos que frango

45% menos que soja

Pegada hídrica da proteína de micélio

99,8% menos que gado

99,5% menos que frango

96% menos que soja

O que é o micélio?

Micélio é a estrutura subterrânea de filamentos finos, os hifas, que formam a rede vegetativa dos fungos, absorvendo nutrientes para sua reprodução. Ele age em interação com as raízes das plantas, promovendo a decomposição da matéria orgânica e a saúde do solo, formando uma base essencial para a vida das florestas. É também usado como material sustentável para embalagens, construção e couro livre de sofrimento animal.

O mundo tem pressa por proteínas alternativas

As proteínas alternativas são uma estratégia pragmática e urgente para uma nova economia capaz de mitigar as mudanças climáticas e a poluição oceânica, preservando florestas e biodiversidade, reduzindo o risco de pandemias, promovendo saúde e segurança alimentar com uma produção mais eficiente, gerando mais empregos, renda e respeito aos animais.



