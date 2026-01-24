No boom das proteínas, qual é a mais saudável

Eliziane Alencar é publicitária e diretora da Advance Comunicação
Eliziane Alencar é publicitária e diretora da Advance Comunicação
Segundo estudos do GFI - The Good Food Institute, a proteína está no centro das atenções quando se fala em rever hábitos alimentares. Ela é o nutriente que tem conquistado cada vez mais atenção das pessoas em suas dietas, superando calorias e açúcar. Mas, embora os consumidores estejam mais propensos a consumir proteínas, uma nova pesquisa da GFI, revela que a carne vegetal é frequentemente negligenciada como uma fonte rica em proteínas, ideal para o prato principal — uma fonte que já oferece o que muitos consumidores dizem procurar.
A carne à base de plantas oferece um pacote proteico único em comparação com a carne convencional, porque inclui fibras e menos gordura saturada e colesterol. E alimentos que fornecem tanto proteína quanto fibra, oferecem vantagens em relação à proteína isolada, incluindo melhor controle de peso, melhor saúde metabólica e maior sensação de saciedade. Já a fibra alimentar promove uma boa saúde intestinal e menor risco de desenvolver doenças cardíacas coronárias, acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes e obesidade, o que amplia o impacto da proteína nos músculos e no peso.
Guilherme Abomai é vegano, nutricionista e campeão de Bodybuilder. Sua jornada vegana iniciou-se ao perceber que a alimentação de origem animal estava comprometendo sua saúde. O atleta ampliou seu conhecimento sobre os benefícios da dieta vegana e sobre a realidade do sofrimento de animais na indústria pecuária. Nas palavras dele: “Meus ganhos são prova de que é possível ser forte sem causar sofrimento aos animais”. Hoje, sua dieta tem forte peso de carnes vegetais.
A Plant Power é a linha de suplementos de proteína da Positive Brands, grupo da marca A Tal da Castanha. O Shake Protein foi pensado para acompanhar a rotina, combinando praticidade e nutrição, nos sabores chocolate, caramelo salgado e banana com morango, sem lácteos e feita com ingredientes naturais.
A Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco realizou, nesta semana, a aula inaugural do I Curso Profissionalizante de Cozinha Vegana, com formação em Cozinha, Confeitaria e Panificação Veganas. A iniciativa atende às transformações globais no setor alimentício e à crescente procura por uma alimentação mais saudável, ética e inclusiva. Com duração de 200h e aulas de segunda a quinta, o curso tem apoio da A Tal da Castanha e aulas ministradas pelas chefs veganas Ana Mota - Terrana, Jéssica Sousa - Pimenta Vegana e Carol Borges - Borges Baker, entre outros professores.
Receitas, curiosidades e análises. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.