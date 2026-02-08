Dieta vegana pode reduzir multimorbidade

Foto: Marilyn Barbone/Adobe Stock Dieta à base de vegetais

Publicada na revista The Lancet Healthy Longevity, pesquisa recente da Universidade de Viena em colaboração com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer — França, e a Universidade Kyung Hee — Coreia do Sul, encontrou uma correlação entre uma dieta à base de vegetais na redução do risco de múltiplas doenças crônicas, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e diabetes.

Pesquisadores compararam padrões alimentares e resultados de saúde a longo prazo de mais de 400 mil adultos, com idades entre 37 e 70 anos, na Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Dinamarca, a partir de dados de dois grandes estudos populacionais: o Estudo Prospectivo Europeu sobre Câncer e Nutrição (EPIC), e o Biobanco do Reino Unido. O estudo revelou que as dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas, e com menor consumo de carne e produtos de origem animal processados, foram associadas a um risco reduzido de desenvolver câncer e doenças cardiometabólicas simultaneamente. Os participantes que seguiram com mais rigor a alimentação à base de plantas apresentaram um risco 32% menor de multimorbidade em comparação com os de baixa adesão.

A dieta saudável à base de plantas

Dietas saudáveis à base de plantas são aquelas com maior consumo de alimentos vegetais minimamente processados, incluindo produtos frescos, grãos e leguminosas, permitindo também a inclusão limitada de alternativas veganas, como salsichas ou hambúrgueres à base de plantas. Na pesquisa da Universidade de Viena, dietas ricas em carne e produtos cárneos processados foram associadas a um maior risco de multimorbidade.

A explosão do crescimento de doenças crônicas e câncer no Brasil

O Ministério da Saúde acaba de divulgar dados alarmantes do crescimento das doenças crônicas não transmissíveis - DCNT. Entre 2006 e 2024, o número de adultos brasileiros com diabetes cresceu 135%, passando de 5,5% para 12,9%, com hipertensão cresceu 31%, obesidade,118%; e excesso de peso, 47%. O país também enfrenta um aumento preocupante de casos de câncer, com previsão de 781 mil novos casos anuais para o triênio 2026-2028.

Capacitação para estudantes para mudanças no sistema alimentar

New Roots Institute está com inscrições abertas para o programa de bolsas online que capacita estudantes do ensino médio e universitários a se tornarem líderes de mudanças reais em nosso sistema alimentar. Os estudantes participarão de uma Academia de Liderança de 6 semanas, seguida por um programa de bolsas durante o ano letivo, para desenvolver e implementar campanhas de conscientização. Inscrições até 25 de fevereiro pelo link www.newrootsinstitute.org/leadership/apply.

