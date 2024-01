A ausência de Sarto no evento com Lula

Foto: AURÉLIO ALVES Palanque de Lula, sem Luizianne nem Sarto

A ausência da deputada federal Luizianne Lins (PT) no evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sexta-feira, 19, naturalmente deu o que falar, principalmente pela justificativa dada por ela, ao apontar ter sido impedida de subir ao palco em evento anterior, e ressaltando serem eventos sob coordenação do Ministério da Educação, de Camilo Santana (PT). A ausência do prefeito José Sarto (PDT) também tem seu significado.

Nesta segunda-feira, 22, Sarto disse que teve outro compromisso, marcado anteriormente e que não foi possível desmarcar. Devia ser importante para ele estar ausente do lançamento de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), algo que não existe em lugar nenhum fora de São Paulo e sem dúvida tem grande relevância para Fortaleza. Há de se considerar que, de fato, o compromisso de Lula foi confirmado já perto da data. Houve até certa dúvida, devido ao governador Elmano de Freitas (PT) estar com pneumonia.

De três visitas de Lula neste mandato, Sarto havia estado na anterior. Faltou à primeira e apontou problema de saúde. Ele é de um partido da base aliada federal, que tem ministro no governo. Porém, a relação local com a base de Lula é a cada dia pior.

Não sei o clima que Sarto encontraria no evento. Se eventualmente seria vaiado. Sem dúvida, estaria em meio a adversários políticos, que nem sempre têm sido os mais corteses nos encontros que a institucionalidade os obriga a manter.

As eleições estão cada vez mais próximas e esse fator vai ganhando maior impacto. Não há informações para indicar se esse fator influenciou Sarto a ter menos afinco na tentativa de desmarcar a agenda marcada anteriormente.

Evandro em clima de PT

O deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, tem um mês de PT, mas tem tido intensa imersão no petismo nesse período. Recebeu Lula no pé do avião na sexta, subiu ao palco. No mesmo dia, foi ao forró do MST e caiu na dança. No sábado, foi à reunião do diretório estadual. Ele é pré-candidato a prefeito de Fortaleza.

Projeto Acilon

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), informou ter intenção de concorrer a vereador por Fortaleza. Ele é o líder político mais influente na parte leste da Região Metropolitana de Fortaleza. Já foi vereador na Capital e presidente da Câmara Municipal na década de 1990. Inclusive, impôs derrota ao então prefeito Juraci Magalhães, no auge. Não era algo fácil. Consolidado no Eusébio e imediações, a possível migração de Acilon rumo a Fortaleza indica objetivo de ampliar o projeto. Quem sabe, ganhar amplitude estadual.

Esbarra em dúvida jurídica. Acilon quer concorrer em Fortaleza sem deixar a Prefeitura de Eusébio.

Lula e os militares

A visita de Lula na sexta-feira foi parte de um dia dedicado à pauta com militares. Começou pelo Recife (PE) e prosseguiu no lançamento da pedra fundamental do ITA em Fortaleza. Aliás, na capital cearense, ele nem saiu da Base Aérea para a visita. O ministro da Defesa, José Múcio, tem feito enorme esforço para estabilizar as relações do presidente com esse meio.