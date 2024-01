Ciro e Eunício terão audiência de conciliação por ex-governador ser chamado 'batedor de carteira'

Foto: Iana Soares, em 23/06/2012 Eunício Oliveira e Ciro Gomes antes do rompimento, escancarado em 2014

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) têm audiência de conciliação marcada pela Justiça do Ceará para o dia 5 de abril. A ação de indenização por danos morais movida por Ciro é referente a entrevista concedida por Eunício à rádio O POVO CBN, em 6 de novembro de 2015. Na ocasião, o então senador e hoje deputado chamou Ciro de "batedor de carteira" e "sem escrúpulos". Referiu-se ainda a ele e o grupo político como "cooptadores de partido".



A sessão é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará (Nupemec/TJCE) e está marcada para 9 horas, por videoconferência.

Na declaração alvo de questionamento, Eunício afirmou: "Não vou fazer embate. Agora, não quero ver batedor de carteira gritando pega ladrão. Digo no sentido figurado. Pessoas que não têm comportamento ilibado, pessoas gritando por ética quando todos sabem o que aconteceu no Governo do Estado".

"Nunca me envolvi em nada errado e ser, agora, chamado de batedor de carteira por um cidadão que faz da política um meio de enriquecer... Só tem um jeito que é ir à Justiça pedir um reparo desse absurdo", reagiu Ciro à época.

Eunício foi condenado em novembro de 2021 a pagar indenização de R$ 50 mil a Ciro, em decisão da 23ª Vara Cível de Fortaleza. O hoje deputado recorreu, então, ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Pelo Código de Processo Civil, deve haver tentativa de conciliação entre as partes antes de irem a julgamento as ações cíveis que passam a tramitar na Justiça — incluindo o segundo grau de jurisdição, caso do TJCE.

Ciro e Eunício travam há uma década disputa na política e no Judiciário. Em muitos casos, Eunício move ações contra Ciro devido a declarações do ex-governador em relação a ele. No mesmo ano em que foi condenado pelas declarações à rádio O POVO CBN, em 2021, Eunício arrematou apartamento de Ciro leiloado para pagar indenização devida ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, também em ação judicial.