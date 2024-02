PSB é partido com mais prefeitos, um senador e zero deputado no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FILIAÇÕES ao PSB Ceará

O super-PSB nascido domingo é uma potência partidária diferente. Tem o maior número de prefeitos do Ceará, para lá de 60, e aguarda alguns outros. Tem um senador. Mas não tem nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. A situação é paradoxal. Normalmente, o principal indicador do tamanho de um partido são as bancadas parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados, o que define o montante de dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral e tempo no horário eleitoral de rádio e televisão. Como regra, partidos gigantes, como passa a ser o PSB no Ceará, costumam aliar grandes bancadas ao número significativo de prefeituras. A regra de fidelidade partidária mudou a situação.

Não faltam parlamentares interessados em se filiar. Na Assembleia Legislativa, são dez, além de alguns suplentes. Na bancada federal, podem ser até quatro. Porém, eles não podem mudar de partido agora. Os estaduais buscam autorização judicial para saírem sem risco de perderem os mandatos. Os federais nem isso buscaram, pois não querem perder os espaços que ocupam no Congresso Nacional, por indicação do PDT. A decisão judicial sobre os estaduais provavelmente aguardará a manifestação até do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se não houver posição favorável antes disso, a ida dos deputados pode ficar para a janela partidária. Quando, então, o PSB cearense deverá ganhar tamanho parlamentar compatível com a capilaridade municipal pelo Interior.

Ocorre que isso será daqui a bastante tempo. Para deputados, a janela será em março de 2026. O novo gigante PSB cearense pode seguir capenga no Legislativo por mais dois anos.

Vereadores do PSB

Na Câmara Municipal de Fortaleza, o PSB tem dois vereadores, e mais um suplente em exercício de mandato. Outros aguardam a janela para se filiar, o que ocorrerá em março.

A conferir a atratividade do partido em nível municipal, onde a máquina da Prefeitura pedetista é a principal força.

Cid mostra força

O impedimento de parlamentares migrarem agora não invalida o fato de que Cid Gomes mostrou força política e tanto. Chegar ao PSB com mais de 40 prefeitos não foi tarefa simples. Houve esforço para não deixar o grupo debandar. A demora em definir destino, com alguns adiamentos, causou dúvidas e deixou gente aflita. Alguns prefeitos buscaram outros rumos e se filiaram a PT ou Republicanos. Ainda assim, o número é expressivo e faz do PSB uma potência na política cearense.

O PSB e o alinhamento astral em torno do PT

Cid já havia afirmado e reforçou que não gosta da ideia de o PT, que já tem Governo Federal e Governo do Estado, ficar também com a Prefeitura da Capital. O projeto petista é exatamente este. Cinco pré-candidaturas se movem no PT.

Cid recebeu um inesperado apoio à tese. No podcast Jogo Político, nesta segunda, o pré-candidato a prefeito Capitão Wagner (União Brasil) disse pensar da mesma maneira. "Eu tenho que afirmar aqui que eu concordo com o Cid. É ruim para a democracia, é ruim para a imprensa, é ruim para as instituições que um único partido comanda a Prefeitura, o Governo do Estado e a Nação. Eu acho que é muito saudável uma competição".

Wagner acrescentou, porém, que Cid quis fazer o mesmo. Em 2012, ele recordou, apoiou o hoje governador Elmano de Freitas (PT) a prefeito de Fortaleza para o mesmo grupo não ficar com Prefeitura e Governo do Estado. Ainda assim, o alinhamento na época não envolvia o Governo Federal.

Se a candidatura governista não seria do PT, qual alternativa Cid pode ter em mente? Volto a este assunto.