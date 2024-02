Se chove é problema, se não chove também

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Problemas urbanos causaram transtornos durante a chuva

A grande preocupação do Ceará para 2024 é a perspectiva de falta de chuvas, devido a um “super El Niño” num contexto de mudanças climáticas particularmente severas. Confesso que não estava preparado para, nesse contexto, haver tanto problema por chuva em excesso. A perspectiva continua sendo de seca. Não é por alguns dias de precipitação intensa que o cenário da quadra chuvosa se altera. E há a questão de onde a água cai. Na Capital, o despreparo urbano fica mais evidente que o benefício da esperada chuva.

Foi muita chuva, histórica até. Fortaleza tem problemas como precipitações muito menores. Houve gente que perdeu casa, vários casos de alagamento, até em alguns dos principais hospitais do Estado. Nem shopping centers escaparam. Foi durante o Carnaval. Grande parte durante a madrugada. Fosse numa manhã de dia da semana, com o fluxo rotineiro de pessoas nos carros e nos ônibus indo para o trabalho, teria sido bem mais complicado. do que já foi — e não foi pouco.

Aos problemas de sempre somam-se intervenções que pretendem ser solução, mas por enquanto são transtorno. A avenida Heráclito Graça é um conhecido ponto de grandes alagamentos. Está em obra de drenagem para tentar resolver o gargalo crítico. A ocasião não foi a mais oportuna. A obra poderia ter aproveitado melhor o período sem precipitações. Fevereiro é o começo da quadra chuvosa. O incomum — e o problema — é quando não chove.

Na chuva sem energia

Um dos principais impactos das chuvas foram as faltas de energia, que chegaram a durar mais de 24 horas. Claro que nada se compara ao drama de quem perde a casa, tem a casa invadida pela água, perde móveis e tem a vida em risco. Porém, a interrupção do abastecimento elétrico foi um problema que teve muitas vítimas.

Não é a primeira vez que há interrupção do serviço da Enel quando chove muito. Acontece até sem chover. A rede tem demonstrado instabilidade, os problemas se acumulam, a chuva no Carnaval foi um fator a mais numa situação ruim de muito tempo. Trata-se de concessão estadual, problema, portanto, para o governador Elmano de Freitas (PT).

Argumentos desmoronam

A operação da Polícia Federal contra a conspiração golpista de Jair Bolsonaro (PL) fez desmoronar um monte de argumentos malabaristicamente apresentados. A balela de jogar “nas quatro linhas” da Constituição, de minimizar a minuta de golpe, como se não fosse algo que foi fartamente discutido. Como disse o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tinha uma minuta daquela na casa de todo mundo. E, conforme mensagem do tenente-coronel Mauro Cid, o próprio Bolsonaro fez alterações. Discurso de defesa da liberdade, enquanto tramavam golpe. Nunca foi sobre liberdade, foi sobre usar o aparelho de Estado para sustentar o poder.

Na constrangedora reunião ministerial — mais uma — Bolsonaro diz com todas as letras, em julho de 2022, que parou de falar em eleição e voto impresso. Porque a aposta era outra. Disse que tinham de fazer algo antes da eleição. E não era campanha. Ele instiga os ministros a agirem em prol do projeto de manutenção no poder. É gravíssimo e é revelador.

Curso para estudantes de jornalismo

Encerram-se nesta Quarta-Feira de Cinzas, 14, ao meio-dia, as inscrições para o curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com O POVO. É destinado a quem cursa Jornalismo a partir do quarto semestre em qualquer instituição de ensino superior de Fortaleza. Inscrições pelo link fdr.org.br/novostalentos