O papel do PSB na eleição em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS EDUARDO BISMARCK no Jogo Político

Cid Gomes (PSB) defende há bastante tempo que o PT não ocupe a cabeça de chapa na eleição para prefeito de Fortaleza. Afinal, já tem a presidência da República e o Governo do Estado. Se abrir mão para a segunda força no Estado, cairá no colo do grupo dele, hoje no PSB. A tese já era defendida quando ainda estava no PDT. O senador era a favor de o PT apoiar um nome do PDT. Sabia que isso era inviável por parte das forças locais, mas acreditava ser possível numa articulação nacional, com o argumento de que Fortaleza é a principal capital pedetista e usando o fato de o partido ser da base do governo Lula. Seria a principal compensação pedida nas eleições municipais.

Cid defendia, em todas as reuniões, uma candidatura do PDT que não a do prefeito José Sarto, relatou no podcast Jogo Político o deputado federal Eduardo Bismarck, que segue no PDT por força da regra da fidelidade partidária, mas que é alinhado com Cid. O motivo para defender que Sarto não fosse o candidato seria por acreditar que a candidatura não teria viabilidade, conforme relatou Eduardo sobre o que Cid falou nas reuniões. E o senador entendia que o grupo precisava ter um candidato — que fosse viável.

Hoje o grupo está no PSB, com exceção dos deputados. A discussão não passa mais por Sarto. Mas o raciocínio segue valendo para o atual partido. Eduardo crê que o grupo poderá apresentar um nome, ao menos para abrir discussões.

“Vai acabar eu acho que fatalmente o Cid, em algum momento, tendo que colocar algum nome (de possível candidato a prefeito de Fortaleza), nem que seja para poder dizer: ‘Olha, eu tenho um nome, vamos trabalhar, articular um caminho’”, disse Eduardo Bismarck.

Uma confusão a menos, uma confusão a mais

A tese de Cid de que Sarto não deveria ser o candidato do grupo à reeleição poderia facilitar as conversas com o PT. Era absolutamente improvável pensar no apoio do partido ao atual prefeito.

Por outro lado, tirar Sarto da disputa necessariamente iria implodir o PDT. A situação já vinha ruim e chegou ao ponto que se viu. Não havia perspectiva de a situação ser conduzida de forma tranquila.

No PSB podia ter sido mais fácil

Cid Gomes não escondeu a contrariedade quando Evandro Leitão decidiu se filiar ao PT, enquanto o resto do grupo debatia um destino — que acabou sendo o PSB. Essa opção, de acordo com Eduardo Bismarck, pode ter complicado o caminho do presidente da Assembleia Legislativa até virar candidato. “Ele tem de achar um caminho dentro do PT ainda, que é muito difícil. A primeira etapa que ele tem de superar é essa”. Evandro é um dos cinco pré-candidatos do partido. Trava disputa dura principalmente com a ex-prefeita Luizianne Lins.

“Se ele tivesse ido para o PSB, talvez fosse mais fácil para ele”, crê Eduardo sobre Evandro.

Para ser candidato, sem dúvida mais fácil. Ter apoio do PT que seria a dificuldade.

Associação faz pesquisa com magistrados do Ceará

Juízes e desembargadores do Ceará estão sendo ouvidos em pesquisa sobre aspectos com influência direta ou indireta nas atividades profissionais ou com impacto na saúde ou vida pessoal por causa do trabalho. A Primeira Pesquisa Diagnóstica da Magistratura do Estado do Ceará é realizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM). Com o resultado, será produzido o Primeiro Panorama da Magistratura no Ceará.