Ciro sobre Cid e Camilo: "Eu criei a vida desses dois"

Foto: Tatiana Fortes, 9/2014 CID GOMES e Camilo Santana

Ciro Gomes (PDT) tem uma mágoa que não é política, mas pessoal e familiar sobre a crise instaurada na antiga base governista. Ele voltou a demonstrar o quanto se sente traído pelo irmão, Cid Gomes, e pelo ministro Camilo Santana.

“Eu ajudei a fundar esses dois, essas duas personalidades, tenho segurança, sem qualquer tipo de coisa, pensando no bem do Ceará. Não fiz pra mim, nunca fui candidato outra vez municipal, eu criei a vida desses dois. E eu nunca pensei que aquilo que eu estava fazendo fosse resultar nisso”, disse, ao participar de almoço da base do prefeito José Sarto (PDT) para articulações eleitorais.

Quem convive com Ciro fala da profunda mágoa e sentimento de traição. Que ele projetou Cid na política é evidente. Mas, a ascensão de Camilo sempre foi, até onde há informações públicas a esse respeito, muito mais obra de Cid do que de Ciro. Mas, pelo menos desde 2022, o mais velho dos irmãos reivindica para si a chegada do petista ao Governo do Estado.

A história política é repleta de casos nos quais afilhado rompe com padrinho, mas Ciro demonstra que esperava dever de fidelidade, talvez obediência, dos dois em relação a ele.

Desgostos desse tipo são mais fáceis de cicatrizar quando estão apenas na esfera da política. A dor de Ciro vai muito além da política.

RC critica PT

O ex-prefeito Roberto Cláudio criticou o processo de escolha da candidatura do PT em Fortaleza. Não que o do PDT, em 2022, tenha sido dos melhores.

RC acha que o PT não discute nada sobre a cidade, e tem razão.

Agora, sobre o processo interno, o do PT é mais democrático e com regras internas mais transparentes.

Patacoada

O governo Lula protagonizou trapalhada das grandes no caso dos móveis do Palácio da Alvorada. Quando Lula tomou posse, foi informado que móveis desapareceram durante a gestão Jair Bolsonaro (PL). Por isso, foram gastos R$ 196,7 mil na aquisição de itens para reposição. No entanto, repórteres da Folha de S.Paulo, com uso da Lei de Acesso à Informação (LAI), revelaram que desde setembro os móveis foram encontrados.

Dois erros grandes. O primeiro foi a suspeita tornada pública sem embasamento. Pior ainda, quando se descobriu a verdade, a situação não foi tornada pública para descartar a suspeita levantada. Isso não é correta. Não importa se é com Bolsonaro, se o ex-presidente é a figura caricata, e tudo o mais, que é. O correto é o correto.

E Bolsonaro, quem diria, devia agradecer à Folha de S.Paulo, que ele tanto perseguiu.

Patacoada 2

Puxados por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputados bolsonaristas causaram um tumulto na sessão em homenagem ao aniversário do PT na Câmara dos Deputados. Uma brutal falta de educação, além do mais, e um desrespeito às regras de convivência no Poder Legislativo, espaço que existe para o convívio entre os diferentes.