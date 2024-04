Prefeito(a) do ano 300

Foto: Aurelio Alves CATEDRAL Metropolitana de Fortaleza, nas proximidades do rio Pajeú, a partir de onde Fortaleza se expandiu

Quem for eleito em outubro para a Prefeitura de Fortaleza estará à frente do Município no aniversário de 300 anos, em 2026. Será um marco relevante. Em 1926, o “ano 200”, a data ainda não estava estabelecida como comemoração do aniversário da cidade. Portanto, a comemoração dos 300 anos talvez não tenha precedentes.

Fortaleza não tem certidão de nascimento exata. O 13 de abril é uma convenção. Haveria alternativas. O que ocorreu nesta data em 1726 foi a formalização da instalação da vila, por ordem do rei de Portugal, dom João V, datada de 11 de maio de 1725. A povoação já existia. Tentativas de colonização remontam a 1603, depois 1612, com Martim Soares Moreno. Houve duas empreitadas holandesas, em 1637 e em 1649. Nesta última, Matias Beck fez erguer o forte Schoonenborch, posterior forte de Nossa Senhora da Assunção, atual 10ª Região Militar. Ao longo do século anterior, a ocupação do território pelos colonizadores europeus, ainda que modesta, consolidou-se. Já havia povoamento.

Mas, o que se deu em 13 de abril não foi algo sem importância. Porque, a partir de 1699 e pelas primeiras décadas do século XVIII, houve uma disputa sobre o lugar da vila. Foram algumas tentativas e vários interesses envolvidos. Em princípio, seria à margem do rio Ceará, na Barra do Ceará. Entre idas e vindas, após disputas entre grupos instalados, a vila foi definitivamente instalada na foz do rio Pacoti, em Aquiraz.

Os capitães-mores do forte e a comunidade das proximidades não se conformaram e continuaram a insistir. Até que, em 1725, o rei decidiu criar uma segunda vila, mantendo a primeira. A instalação se deu, então, em 13 de abril de 1726. Segundo o saudoso arquiteto José Liberal de Castro, a elevação à categoria de vila do que hoje é Fortaleza foi resultado do empenho do capitão-mor Manuel Francês e do vigário capelão padre João de Mattos Serra.

“À pertinácia de ambos e dos que participaram da porfia, deve a capital cearense a sua sobrevivência. Se, naquele momento difícil, o pequeno povoado fortalezense não tivesse recebido de Dom João V o reconhecimento de seus méritos e de suas potencialidades, certamente, como tantos outros, teria minguado e até desaparecido, sepultado sob o vasto areal frouxo das dunas movediças. Nada haveria hoje o que recordar”, escreveu no O POVO em 2018.

A disputa ainda não estava encerrada. As duas vilas reivindicavam a denominação de São José de Ribamar. Uma queria que a outra deixasse de existir. A arenga terminou em 1728, quando dom João V emitiu outra ordem régia a reafirmou que as duas vilas seriam mantidas. Com o tempo prevaleceu a denominação da primeira vila como Aquiraz e a segunda, Fortaleza.

A data é, portanto, simbólica. Estar no cargo de prefeito significará mais que escolher a atração para o festejo já tradicional, mas organizar uma adequada celebração da memória urbana. Deverá render dividendos políticos.

Bolsonaro contra o “sistema harmônico”

Em sintonia com o trumpismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na passagem para impulsionar a pré-candidatura de André Fernandes (PL) a prefeito de Fortaleza, reforçou o discurso antissistema, que caracterizou a fase antes da chegada ao poder e agora ganha ênfase na cruzada contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Vamos pensar no futuro e o futuro de Fortaleza está aqui: é o nosso pré-candidato André Fernandes. É um jovem que teve a coragem de se lançar como pré-candidato para mudar também o sistema harmônico que sempre imperou por aqui. Um jogando para outro entre família, entre coronéis, entre amigos, onde o que menos interessava sempre foi o destino do seu povo", disse Bolsonaro.

Nem tanto

PT e o grupo Ferreira Gomes formaram uma aliança que governou o Ceará e Fortaleza por mais de uma década, até o rompimento em 2022. De lá para cá, pode-se dizer que o sistema de poder não é tão harmônico assim.