O Fortal e as forças que movem decisões

Foto: Luiza Vieira/Especial para O POVO Obra foi embarga na quarta-feira passada. Uma semana depois, governador anunciou mudança de local do evento

É uma boa notícia para Fortaleza o entendimento para a realização do Fortal em outro local que não em área verde próxima ao aeroporto. É boa para o evento também. É bem-vinda a atuação do governador Elmano de Freitas (PT) para se chegar a uma solução que viabilize um evento importante para a cidade, mas, principalmente, preserve o ecossistema.

É positivo, sobretudo, a forma de tomada de decisão. É muito comum que quem tem poder e dinheiro decida o que pretende fazer e imponha a vontade por cima de pau e pedra, sem ligar para as críticas nem para nada. Fazem porque podem, pela força. Os tempos mudaram e esse tipo de postura não é mais aceitável. Não sem consequências.

O papel do governante

Décadas atrás, entrevistei o professor Ladislau Dowbor, para as Páginas Azuis aqui do O POVO. É um dos grandes especialistas do país em questão urbana. Ele falou sobre o que é um gestor moderno. Não se trata de um superprefeito, um supergovernador ou um superpresidente, que tem todas as respostas e sabe tudo que deve ser feito. Ele defendeu como bom administrador das questões públicas o que é mais capaz de entender e conciliar os diferentes interesses numa cidade, um estado ou um país, de mediar os inevitáveis conflitos de uma sociedade.

A política exige novos tempos e novas posturas. Recentemente, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que o Mercado da Aerolândia deixaria o bairro onde está e seria reunificado ao Mercado dos Pinhões, no Centro. Houve reações e o prefeito José Sarto (PDT) recuou. A decisão não deveria ter sido tomada sem ouvir a comunidade, até porque houve desapropriação de terreno. Mas, o prefeito acertou ao voltar atrás.

O antecessor de Sarto, Roberto Cláudio (PDT), comprou muitas brigas ao tomar posse. Desgastou-se bastante. Na segunda metade do primeiro mandato, mudou bastante de postura. Driblou muitos conflitos e tomou decisões menos polêmicas e menos custosas do ponto de vista político, para não falar do aspecto urbano.

Os políticos e o tempo

Sarto, Roberto Cláudio, assim como Elmano e Camilo Santana (PT), são herdeiros políticos do ciclo do senador Cid Gomes (PSB), de Tasso Jereissati (PSDB) e de Ciro Gomes (PDT) — embora haja muitas divisões entre eles hoje. Com as respectivas qualidades e defeitos, há um corte político entre a forma como Tasso, Ciro e Cid tomavam as decisões e o modo como o fazem Elmano, Camilo, Sarto e, a partir de determinado momento, Roberto Cláudio.

Não me recordo de quando Tasso desistiu de uma iniciativa devido às críticas e questionamentos. Inclusive porque enfrentou tantas resistências — os tempos eram outros — que nem teria se mexido se fosse dar ouvidos a tudo. Muito menos me lembro quando Ciro entrou como mediador de alguma polêmica na cidade ou no Estado.

O lugar do Fortal

O local em que se pretendia realizar o Fortal deste ano trazia vários questionamentos, não apenas ambientais. Aeroportos são áreas sensíveis, repletos de restrições no entorno. Inadequado para ocupações adensadas nas proximidades, ainda mais um grande evento, com muitas luzes e barulho.

Os organizadores já informaram que pretendem usar o espaço em 2025. Que seja feito, se for o caso, com todos os estudos e licenças necessários, com debate público para aferir se é essa, de fato, a melhor opção para a cidade.