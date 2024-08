Bolsonaro mostra que não é só o PT que dá argumento aos adversários

Foto: FÁBIO LIMA Lula no Pecém fala com Elmano e Renan Filho (direita para esquerda)

No evento com a presença do presidente Lula (PT) no Porto do Pecém, dois ministros reagiram de forma incisiva à recente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a respeito do Nordeste. O ministro dos Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho (Republicanos), e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), manifestaram indignação pela entrevista de Bolsonaro à TV Pampa, afiliada da RedeTV! no Rio Grande do Sul, na sexta-feira passada, 26. "O Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, o PT domina há mais de 20 anos, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro já falou coisa parecida outras vezes, mas nunca ouvir de forma tão genérica. Ele já falou de indicadores, pobreza. Mas, quando fala “todos os aspectos”, dá munição a adversários na região na qual já costuma ter dificuldades. Inclusive, ele demonstra ressentimento por isso.

Aliás, ele demonstrou irritação também com nordestinos que vão para Sul e Sudeste e votam na esquerda. “Não consigo entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, saiu de lá por falta de oportunidade e vir para cá votar no PT, PCdoB, Psol Isso aí tem que ser estudado esse cidadão aí”.

Farta munição eleitoral a quem se opõe a ele. Assim como a defesa que o PT fez ao defender a eleição obscura na Venezuela.

Sorte medonha

O presidente Lula desejou ao governador Elmano de Freitas (PT) a mesma sorte de Camilo Santana (PT). [Salientou que competência ele já tem]. Sorte nunca faz mal. Nelson Rodrigues dizia que, sem ela, não se chupa nem Chicabon, sob risco de se engasgar com o palito ou ser atropelado pelo carrinho de picolé. Mas, a sorte de Camilo?

O hoje ministro governou durante a mais prolongada seca da história, atravessou pandemia, onda de ataque de facções criminosas. Tinha um Governo Federal aliado, mas logo veio o impeachment de Dilma Rousseff (PT), sucedendo-se uma administração com a qual tinha relação ruim, para depois entrar outra com a qual o diálogo ficou muito pior.

Quer bem ao Elmano, o Lula?

Limpeza de gavetas

A semana teve duas movimentações que trazem lembranças a quem acompanha política no Ceará há mais de uma década. O senador Cid Gomes (PSB), o ex-secretário da Casa Civil, Arialdo Pinho, e a empresa D&E Consultoria e Promoção de Eventos LTDA, foram condenados a ressarcir o Estado em R$ 200 mil pelo show de Plácido Domingo na inauguração do Centro de Eventos, em 2012.

Além disso, foi marcado para a última terça-feira, 30, o julgamento de professores que participaram de protesto que terminou em quebra-quebra e reação agressiva de policiais na Assembleia Legislativa durante greve em 2011. As impactantes imagens da manifestação circularam durante muito tempo. O julgamento acabou adiado para o ano que vem porque uma das testemunhas não compareceu — o então presidente da Assembleia, Roberto Cláudio (PDT).

Parece que alguém no Judiciário andou fazendo faxina e abriu uma gaveta esquecida há mais de uma década.