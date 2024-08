Os redutos dos vereadores

Foto: FÁBIO LIMA Câmara Municipal de Fortaleza: voto de bairro segue crucial para vereadores

O perfil e a forma de atuação dos vereadores mudou, mas, para a maioria dos que se elegem em Fortaleza, o voto de bairro ainda é crucial. Há alguns fenômenos, com votação disseminada pela cidade. São o voto de opinião, seja conservador ou progressista. Hoje muito baseado em redes sociais. Ou ainda vinculado a religião ou determinada categoria de trabalhadores. O voto de bairro pode se associar a essas características, e outras mais. Raramente o “vereador de bairro” não está associado a outro tipo de voto: o de situação. Afinal, o voto de bairro depende da capacidade de levar obras e serviços para a região.

O cientista de dados do O POVO+, Alexandre Cajazeiras, fez levantamento transformado em reportagem pelo jornalista Vítor Magalhães, sobre a distribuição geográfica do voto para vereador na Capital. É possível observar quem teve mais votos para a Câmara Municipal em 2020 em cada bairro de Fortaleza. O levantamento mostra quem tem mais força nos respectivos redutos — quem teve mais voto em um bairro em números absolutos e quem teve a maior proporção de votos. Também se vê quem teve votações expressivas em maior quantidade de bairros.

Confira o levantamento sobre a votação dos vereadores nos bairros

Chama atenção como Ronaldo Martins (Republicanos) se tornou o mais votado da eleição. Pastor da Igreja Universal, ele foi o mais votado apenas na Barra do Ceará. Porém, a receita não foi a força isolada, mas a pulverização. Houve nada menos que 27 bairros em que ele aparece entre as cinco maiores votações. Ele raramente foi campeão absoluto de votos no bairro, mas esteve frequentemente entre os líderes.

Já Adail Júnior (PDT) foi o mais votado em seis bairros, assim como o hoje deputado Antônio Henrique (PDT). O número considera votos válidos, pois foram muitos os bairros em que as maiores votações foram de nulos e brancos.

Vale notar que dominar um bairro apenas não é o melhor caminho. A não ser que seja um bairro muito grande — onde acaba sendo muito difícil ter hegemonia. As maiores proporções de voto foram de Francisco Henrique, do Cidadania, e Rodrigo César, do antigo DEM. O primeiro teve incríveis 28% dos votos no Moura Brasil. O segundo, 27% dos votos do Ancuri. Sem presença forte em mais lugares, não conseguiram se eleger.

O brado de Tito contra o arbítrio

No último sábado, completou 50 anos a morte do frade cearense Tito de Alencar, um dos símbolos da luta contra a ditadura. Frei Tito foi vítima de brutais torturas e foi expulso do Brasil. Escreveu detalhado relato que correu o mundo e se tornou um dos mais contundentes documentos contra a ditadura brasileira. Nunca se recuperou do trauma. Submeteu-se a tratamento psiquiátrico, mas, longe do País e dos parentes, tirou a própria vida. O corpo só pôde retornar ao Brasil quase uma década depois. Antes de seguir para Fortaleza, missa solene foi celebrada em São Paulo por dom Paulo Evaristo Arns.

Hoje no Brasil, um ex-presidente — Jair Bolsonaro — defensor da ditadura e de torturador, é reverenciado como defensor da democracia e da liberdade. Gente que protesta contra ditadura na Venezuela, em Cuba e por aí afora o abraça. Ele, que defende a ditadura que existiu, prendeu, torturou e matou aqui mesmo.

O defensor de torturador é ícone para cristãos — cuja religião foi fundada por alguém que foi preso, torturado e morto.