O laboratório político de Juazeiro

Foto: AURÉLIO ALVES Horto do Padre Cicero, em Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte é o maior município do Interior do Ceará e, neste ano, a arena que melhor expressa a disputa de forças entre Governo do Estado e a oposição. Fernando Santana (PT) reúne em torno de si quase toda a base governista estadual, exceções feitas a PP e Podemos. Este último, o partido do prefeito Glêdson Bezerra, que reuniu quase toda a oposição estadual. Apoiam-no, por exemplo, o PDT, o PL, o União Brasil e o Novo. Em Fortaleza, esses grupos de oposição têm cada um o próprio candidato. Lá, os partidos de José Sarto, André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão vão juntos na tentativa de impor uma derrota à base aliada que seria bastante simbólica.

Desafio para Camilo

Há muita coisa em jogo em Juazeiro do Norte. Em particular, será um teste de força para o Camilo Santana (PT), na região de onde vem e na qual tem maior força política. A eleição para governador, em 2014, passou muito pelo Cariri, onde o hoje ministro da Educação compensou a desvantagem para Eunício Oliveira (MDB) registrada na Capital. Hoje, Camilo é o político mais popular e influente do Ceará. No Cariri, ele tem o reduto no qual é mais forte. A capacidade de transferir voto e derrotar o prefeito será colocada em teste.

A política do Cariri não tem há bastante tempo um líder político inconteste de alcance regional e a expressão disso é o fato de nenhum prefeito ter conseguido se reeleger até hoje. O último talvez tenha sido Adauto Bezerra, cuja supremacia foi alicerçada no período da ditadura militar. Camilo é forte candidato a esse posto. Para isso, a vitória na maior cidade da região é crucial.

Ao mesmo tempo, qualquer hegemonia duradoura no âmbito estadual depende de manter o alicerce no reduto original.

Pesquisa

Na próxima segunda-feira, 19, a rádio O POVO CBN Cariri divulga a primeira pesquisa AtlasIntel para prefeito de Juazeiro do Norte, no programa O POVO no Rádio, às 9 horas.

Debates

De terça-feira até quinta-feira, a rádio O POVO CBN Cariri realiza debates entre os candidatos a prefeito dos municípios do Crajubar. Dia 20 será o debate em Barbalha. Dia 21 em Crato e dia 22 em Juazeiro do Norte. Sempre às 17 horas.

Ecos do rompimento

O quente início de campanha entre José Sarto e Evandro Leitão, em Fortaleza, ecoa o rompimento entre PDT e PT em 2022. Não me lembro de campanha ter esse tom já no primeiro dia. Na época do assunto dos ataques mútuos, a tentativa de criação da CPI do Narcotráfico na Assembleia Legislativa, ambos estavam no PDT. Evandro era líder do governo Camilo e Sarto era vice-líder.

Errei

Na coluna de quinta-feira, escrevi que Alexandre de Moraes foi sorteado relator do inquérito das fake news. Como bem me alertou leitor, a quem agradeço, o ministro foi designado relator pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.