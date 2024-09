O que aproxima e o que separa as pesquisas em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Urnas eletrônicas que serão usadas nestas eleições no Ceará

Entre terça e quarta-feira, dias 24 e 25, três importantes pesquisas foram divulgadas em Fortaleza, com semelhanças nos números e algumas diferenças importantes nos movimentos, principalmente.

Na AtlasIntel, divulgada na terça-feira, 24, houve estabilidade de André Fernandes (PL) e ligeira oscilação positiva de Evandro Leitão (PT), inferior a um ponto. Capitão Wagner (União Brasil) teve oscilação negativa. O movimento mais relevante na pesquisa foi de José Sarto (PDT). Ele interrompeu a sequência de quedas e subiu 3 pontos, no limite da margem de erro. Numa pesquisa de muita estabilidade, foi a grande mudança.

Na Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada na quarta-feira, 26, já houve movimentos significativos. André Fernandes oscilou para cima, na margem de erro. Evandro cresceu 6 pontos. Capitão Wagner caiu 6. E Sarto teve variação negativa de 3, no limite da margem de erro.

Na noite da própria quarta, foi divulgada pesquisa Quaest, com muitas semelhanças em relação ao Datafolha, mas diferenças importantes, embora talvez sutis. André subiu 4 pontos. Evandro oscilou para cima, na margem de erro. Wagner caiu. E Sarto ficou estável.

Em resumo: Sarto cresceu na Atlas, caiu no Datafolha e ficou estável na Quaest. André e Evandro ficaram estáveis na Atlas. No Datafolha, Evandro cresceu com mais intensidade, enquanto André teve oscilação positiva, na margem de erro. Na Quaest, foi André que cresceu mais, enquanto Evandro oscilou para cima na margem de erro.

O movimento mais coerente nas três pesquisas foi de Wagner. Caiu com igual intensidade na Datafolha e na Quaest e ficou com percentuais quase iguais. Na AtlasIntel, oscilou para baixo, mas com menos intensidade.

Perguntas que as pesquisas deixam

A principal dúvida me parece ser sobre o prefeito Sarto. Ele sobe, está estável ou desce? Essa questão é crucial. Se Sarto, com a força da máquina, crescer agora, está na briga pelo segundo turno. Se estabilizou, tem chance. Mas, se seguir em queda, ficará muito difícil.

Outra pergunta importante é sobre André e Evandro. Qual deles está em crescimento mais acelerado? A resposta a essa pergunta pode indicar quem irá na frente para um segundo turno que se tornou o mais provável.

O fato de haver estabilidade para ambos na Atlas, diferentemente de Datafolha e Quaest, creio ser mais fácil entender. A Atlas tem metodologia, já tratei aqui, que tem se mostrado capaz de antecipar tendências. Então, André e Evandro já apareciam em destaque no instituto há algum tempo, o que causou reações indignadas de muita gente. Foi uma tendência antecipada. O crescimento em outros institutos pode significar que estão chegando ao quadro onde a Atlas já estava.

Quadro geral

O segundo turno entre André e Evandro pode ser hoje o mais factível pelas pesquisas, mas está definido? Deixa eu trazer alguns dados. Faltam nove dias até a eleição. Na AtlasIntel, há quádruplo empate técnico. A diferença entre o maior percentual e o quarto é de 4 pontos. Na Quaest, Wagner e Sarto estão a 7 pontos de André e a 5 de Evandro — e de um lugar no 2º turno. Está muito aberto, por essas pesquisas. Já no Datafolha, as distâncias são maiores. Wagner está a 10 pontos de André e a 8 de Evandro. Não é algo impossível em nove dias, ainda que não seja fácil. Sarto, está a 12 e 10 pontos, respectivamente. Tampouco inviável, ainda mais para quem tem a máquina.

Este é o momento em que as pessoas estão mais atentas à eleição e formam a decisão. Eventuais podem ser mais rápidas e irreversíveis agora.

Agregador

