Pesquisas coincidem em apontar André e Evandro num 2º turno de muito equilíbrio

Foto: SAMUEL SETUBAL André Fernandes x Evandro Leitão

As três principais pesquisas divulgadas em Fortaleza neste sábado, véspera da eleição, apontam para o mesmo cenário de 2º turno. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão tecnicamente empatados nas três, com diferenças insignificantes entre os dois.

Na pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, e na pesquisa Quaest, encomendada pela TV Verdes Mares, os números são bastante parecidos, com diferença folgada dos dois líderes para José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil).

A AtlasIntel tem números um pouco diferentes. Também de 2º turno entre André e Evandro, mas com o prefeito Sarto mais próximo, a uma distância inferior a 5 pontos do segundo colocado — portanto, do 2º turno. Vale lembrar, a Atlas foi o primeiro instituto a apontar a tendência de segundo turno entre os dois, e foi alvo de muitas críticas por isso, mais por torcida que por análise.

Na Quaest, a diferença de Sarto, terceiro colocado, para o segundo é de 12 pontos. Na Datafolha, o terceiro é Wagner, e está a 14 pontos de uma vaga no 2º turno.

Em resumo, a diferença nas principais pesquisas é que, na AtlasIntel, Sarto está vivo na briga pelo 2º turno, ainda que em desvantagem. Pelo cenário que Quaest e Datafolha indicam, André e Evandro só não farão 2º turno se as pesquisas errarem um erro bem errado.

Nas três pesquisas, há indefinição sobre quem iria na frente ao 2º turno, André ou Evandro.

Na Quaest e na Datafolha, há outra questão, nada relevante para o resultado, mas com significado político: quem ficará em terceiro lugar, Sarto ou Wagner.

Segundo turno

Os três institutos fizeram simulações de 2º turno, que indicam disputa muito equilibrada entre André e Evandro.

No Datafolha, André tem 45% e Evandro, 44%.

Na Quaest, André e Evandro têm 43%, cada.

Na Atlas, vantagem de Evandro, mas apertada: 44% para o petista e 39% para o candidato do PL.

Lembrando que são simulações de um cenário ainda não confirmado. Uma vez que a simulação se torna uma situação real, os posicionamentos são colocados de outro modo.