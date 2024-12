Cargo vitalício para Onélia no TCE vale desgaste de Camilo?

Foto: AURÉLIO ALVES Camilo Santana e Onélia Santana

Onélia Santana (PT) será conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará. Para o marido, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a escolha é um desgaste, no momento em que o PT já vem sendo — há muitos meses — criticado pela concentração de poder. E quando a aliança governista quase é implodida por causa disso. O ministro e seus auxiliares não são bobos. Por que escolhem o desgaste?

Bem, o fato é que a maior parte da população, e dos eleitores de Camilo, não vai nem tomar conhecimento ou se importar com isso. Então, esse fator deve pesar. Subestima-se o impacto da opinião pública. Para quem acompanha política, é uma nódoa na imagem do ministro, visto majoritariamente como bom gestor, moderno, progressista, de diálogo, conciliador. A indicação da esposa soa autoritária.

Para a opinião pública nacional, é um carimbo feio. Uma fila de ministros de Lula fizeram a mesma coisa. Virou triste regra. Mas, nenhum com a repercussão e a relevância de Camilo. Talvez nem Rui Costa, chefe da Casa Civil, tenha a presença midiática do ministro da Educação. Certamente não tem o mesmo impacto na ponta, a mesma presença em agendas positivas nem imagem tão favorável.

O fato é que Camilo segue tendências. Ocupa espaços, e faz isso enquanto pode. Poder passa e às vezes passa rápido. Ele faz quando tem poder para isso. O cargo é vitalício e paga bem.

(Não devem faltar os áulicos para dizer para indicar mesmo, que as críticas são bobagens preciosistas e hipocrisia.)

Depois da vitória de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza e todo o impacto do significado, políticos também podem achar que podem tudo. Há um preço político. Mas, a recompensa de um cargo vitalício talvez seja vista como algo que vale o “sacrifício”.