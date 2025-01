Elmano e o futuro do Ceará

Foto: Fabio Lima GOVERNADOR Elmano de Freitas, Camilo Santana e Cid Gomes

O governo Elmano de Freitas (PT) passa por mudanças significativas para dentro, na gestão, e para fora, na maneira de se comunicar. Trata-se do terceiro governo do ciclo político, cada um com um perfil diferente, em conjunturas bastante diversas e com desafios próprios. O sucesso da gestão Elmano — não necessariamente do ponto de vista eleitoral e imediato, mas do legado para o Estado — passa por uma visão estratégica para o futuro do Ceará.

O governo Cid Gomes (PSB), com acertos e erros, tinha uma visão estratégica de Estado. Governou num momento favorável, de crescimento da economia e sempre em aliança com o Governo Federal. Foram anos, quase todos, de boas chuvas.

Camilo Santana (PT) já pegou um cenário bem diferente em todos os aspectos, e precisou ser um gestor também com outras características. O Brasil entrara em crise econômica, o que impulsionou uma crise política que levou à queda do governo Dilma Rousseff (PT). Antes da metade do segundo dos oito anos, Camilo passou a ter um governo adversário em Brasília. Assumiu em meio a uma das secas mais prolongadas da história. E, isso foi herança de Cid, com uma enorme crise na segurança pública. Ainda veio a pandemia de Covid-19.

Leia mais Prioridade de todo governante é prevenir desastres

Reforma de Elmano muda núcleo palaciano, acomoda Domingos e adequa governo após crise com Cid Sobre o assunto Prioridade de todo governante é prevenir desastres

Reforma de Elmano muda núcleo palaciano, acomoda Domingos e adequa governo após crise com Cid

Os mandatos de Camilo foram voltados a lidar com as crises que se impunham a qualquer agenda governamental. Ele poderia ter sido engolido, mas cresceu nesses momentos de adversidade. O hoje ministro da Educação também precisou dar encaminhamento a muito do projeto de Estado de Cid: concluir e colocar para funcionar hospitais regionais, dar prosseguimento ao Cinturão das Águas. Camilo colheu, e precisou dar continuidade, a avanços educacionais. Questões todas que seguem válidas para Elmano. Assim como houve problemas não resolvidos, que seguem nas mãos do atual governador, como a Linha Leste do metrô e o aquário.

Elmano governa em momento favorável. O momento econômico é bom, a parceria com o Governo Federal é uma bandeira, as chuvas têm sido boas. O governador é muito mais próximo de Camilo que de Cid, muito mais. Porém, o momento o desafia a fazer um governo, nas linhas gerais, mais parecido com o de Cid. O desafio da atual geração de governantes é oferecer uma visão estratégica de longo prazo para o futuro do Ceará.

O que move o ciclo político

A chegada do atual grupo político ao poder, em 2006, teve como mote: “Um grande salto”. A tese era de que, para compensar o desnível em relação à média do Brasil, o Ceará precisava crescer mais que o País, muito mais. Isso foi alcançado em alguns momentos, em outros não.

Qual a visão de Elmano para o futuro do perfil econômico do Estado? Depois de Virgílio Távora, pouco mais se pensou de novo. O ciclo de Tasso Jereissati (PSDB) deu ênfase à industrialização. Qual a aposta de Elmano para o perfil econômico do Estado? Como pretende fazer o Ceará crescer e ampliar a participação no PIB nacional? E como interiorizar o desenvolvimento?

Na educação, onde os resultados são bons, quais os próximos passos? Antes da posse, Elmano falava em buscar ser referência em indicadores internacionais. Parece um bom objetivo. Será este o rumo?

Assim como na saúde e, principalmente, na segurança. Com o ciclo indo para 20 anos de poder, é necessário pensar um novo projeto, estruturante, para o que o Estado pretende ser e como enfrentará os maiores problemas.