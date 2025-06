A semana de Zambelli, Poze do Rodo, Léo Lins, Trump e Elon Musk e Ancelotti

Foto: BRUNO KAIUCA / AFPTV / AFP POZE do Rodo: prisão foi evento, soltura também

O mundo anda estranho e o da política ainda mais. Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo e com outra condenação praticamente sacramentada, fugiu para o exterior, e com isso desfalcou a Prefeitura de Caucaia, onde o marido Coronel Aginaldo (PL), é secretário da Segurança. Está licenciado para acompanhar a esposa e abre lacuna na gestão do prefeito Naumi Amorim (PSD) numa área muito delicada.

O casal em fuga informou que a primeira parada foi nos Estados Unidos, onde Donald Trump protagoniza um bate-boca público com o ex-maior aliado Elon Musk, com direito a pedido de impeachment e acusação de envolvimento com um célebre pedófilo. É o homem mais poderoso contra o mais rico do planeta.

Mas, ainda sem fugir do tema original, Zambelli não protagonizou a única escapada digna de nota na semana. No sábado passado, 31, foi realizada operação policial na favela da Rocinha, em parceria com forças de segurança e Ministério Público do Ceará, por determinação do Judiciário cearense. Estima-se que aproximadamente 400 traficantes fugiram.

Houve questionamento se teria havido vazamento da operação, para tanta gente fugir. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que, se houve, foi do Ceará, de onde partiu a operação. Uma vez que a execução partiu das forças do Rio, não dá para ter tanta certeza.

O governador disse ainda que policiais empurraram os criminosos para a mata com objetivo de “evitar uma guerra no coração da Zona Sul”. A frase envolve muitas coisas. Porque, em regiões pobres do Rio, guerras urbanas são promovidas com preocupante frequência. Além disso, pensei que a ideia era que os criminosos alvos de mandado fossem presos, assim como os encontrados em flagrante, por exemplo, com armas, como se percebe em imagens. No fim, a informação é de uma pessoa presa, entre 29 alvos de mandados. Uma, em operação com centenas de policiais, helicópteros, drones…

A operação no Rio de Janeiro partiu de investigação sobre crimes eleitorais cometidos por facção criminosa na campanha para prefeito no município cearense de Santa Quitéria.

Foi, aliás, por acusação de vínculo com facção que foi preso o rapper Poze do Rodo. Solto na terça-feira, 3, ele foi recebido por uma multidão que o aguardava do lado de fora da prisão. Na festa pela soltura estava MC Oruam, que subiu no teto de um ônibus. Oruam é filho do traficante Marcinho VP e também acusado de apologia a facção.

No mesmo dia, Léo Lins foi condenado pelos crimes de discriminação e discurso de ódio durante um suposto show de comédia no qual ofendia nordestinos, evangélicos, indígenas, negros, pessoas com HIV, pessoas com deficiência e outras mais. Um exemplo do tipo de conteúdo, longe de ser o mais ofensivo dele: “Você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva”.

Estreante na seleção brasileira, Carlo Ancelotti tem muito trabalho com o time e talvez não tenha se dado conta do país em que veio parar, da complexidade de tudo que se passa aqui. Não sei se na Espanha ele ouvia reclamação do ascensorista sobre a escalação do lateral-direito. Aqui, vai acontecer. O convívio com o diferente é um aprendizado para ele e também será muito curioso para os brasileiros constatar como alguém com a história dele se relaciona com a nossa rotina alucinante. Não como um observador, mas numa das posições mais visadas e cobradas da vida brasileira. Se Carleto tiver tempo de reparar bem, menino, ele vai ver coisa.

Gente instável

O que a baixaria pública entre Trump e Elon Musk expõe de mais preocupante, para mim, provavelmente é a mais cabal demonstração de que há poder demais a gente muito instável. Nem o mais fanático admirador de ambos — são muitos — haverá de considerá-los exemplos de constância e estabilidade.