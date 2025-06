Eleitor rejeita Lula e Bolsonaro sem respaldar alternativa

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP LULA e Bolsonaro em debate nas eleições de 2022

O Brasil está num complicado buraco político e é difícil vislumbrar saída tão cedo. Governos sem maiorias sólidas tendem a levar a cenários de instabilidade. É preciso alicerce institucional muito consolidado para haver governo sem maioria confortável, ou mesmo minoritário, e ainda assim sólido. Não é apenas polarização. A pesquisa Quaest divulgada na semana passada mostra o impasse institucional que o Brasil vive. Dois terços dos que responderam ao levantamento defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve ser candidato à reeleição. São 66%. Percentual quase idêntico, 65%, afirma também que Jair Bolsonaro (PL) deve abandonar de imediato a retórica de que será candidato — pois está inelegível. O eleitor não quer Lula, não quer Bolsonaro, mas também não confere viabilidade eleitoral a nenhum projeto alternativo a ambos.

Ciro Gomes (PDT) tentou ser essa opção e parece ter desistido — ele ou o eleitor. O PSDB ensaiou ser isso, com João Doria ou Eduardo Leite. Sergio Moro (União Brasil) chegou a se lançar com esse objetivo. Marina Silva (Rede) havia tentado mais atrás. Os dois grandes são rejeitados — ou odiados mesmo — por muita gente. Mas concentram parcelas do eleitorado de modo que o espaço que resta para alternativas não é capaz de construir opção viável.

A coisa chega ao extremo de, em 2022, nenhuma candidatura que não a de Lula e Bolsonaro ter alcançado 5% dos votos. Simone Tebet (MDB) teve 4%. Ciro, 3%. Em Fortaleza, em 2024, o fenômeno também se verificou. Os candidatos que fizeram o segundo turno em 2020, então prefeito José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil), mal passaram dos dois dígitos.

É esse o impasse institucional a que chegou o Brasil. As duas grandes forças são rejeitadas e o eleitor tampouco dá espaço, ou credibilidade, a alternativas a esses campos.

O governo de Lula, em 2010, foi o último a ter maioria e estabilidade. Dilma Rousseff (PT) enfrentou instabilidade política a tal ponto que caiu. Michel Temer (MDB) tinha legitimidade questionada e bateu recordes de impopularidade. Bolsonaro teve um governo de crises, grande parte das quais ele próprio provocava. E o governo de Lula é minoritário na política e na sociedade. A ideia de frente ampla não era algo bem estabelecido na campanha e não foi colocada em prática no governo. Assim, a maioria jamais se formou, salvo para questões pontuais apoiadas pelo comando da vez no Congresso Nacional.

É bastante improvável vislumbrar um próximo governo, seja de Lula, de um aliado ou da oposição, que não tenha enorme rejeição. A não ser que consiga algo que o Brasil não vê há mais de uma década: estabilidade e tranquilidade política. Essa realidade terá de ser construída na gestão. Dificilmente sairá das urnas.

Sinal para os líderes

O encontro de cúpula no Palácio da Abolição entrando pela noite de sábado, e a foto publicada, cumpre o papel de dar recado não apenas para o público, mas para líderes políticos de segundo, terceiro níveis e outros mais abaixo. Nas últimas semanas, a oposição se divertiu ao semear intriga entre aliados, que haveria traições, ou intenções e desejos delas. Ao mostrar a união dos caciques — Elmano de Freitas, Camilo Santana, Evandro Leitão (os três do PT), Cid Gomes (PSB) e Chagas Vieira — a sinalização é de não haver espaço para dissidência desse bloco.

Em mais de 60 anos, as raríssimas ocasiões em que a oposição se viabilizou em nível estadual passou por rupturas entre aliados. As divisões fazem a felicidade de muita gente, pois os apoios se tornam mais valiosos.

Sempre surgem rumores de desentendimentos com Cid, fundamentados pela crise pública do fim do ano passado. A imagem de todos juntos e sorridentes é um recado do condomínio do poder para os apoiadores que eventualmente sonhem em colocar manguinhas de fora.