Diplomacia e 'não cair na isca' são a receita de Elmano para Lula lidar com Trump

Foto: AURÉLIO ALVES PORTO do Pecém: exportações cearenses são afetadas

O Estado do Ceará tem preocupações particulares em relação à taxação imposta por Donald Trump. Em visita ao O POVO nesta terça-feira, 15, o governador Elmano de Freitas (PT) analisou os impactos. Se para o Brasil a balança comercial com os Estados Unidos é deficitária, a estadual é superavitária — vende para lá mais do que compra. O impacto em potencial é maior do que para a média do País.

Elmano defende que o Brasil deve manter a altivez, a tranquilidade e a firmeza, mas diz que o debate sobre reciprocidade e retaliação não pode virar uma medição de força. “Não cair numa isca de fazer uma queda de braço”, ele argumenta.

“Sem entrar no jogo de quem é o mais forte, quem perde mais, quem ganha mais. Isso não interessa à economia brasileira, aos trabalhadores brasileiros”, acrescentou o chefe do Poder Executivo cearense. Ele aponta que o interesse é de manter os negócios da economia brasileira nos EUA.

Onde a economia cearense é afetada

Entre os ramos da economia afetados estão o de minerais, como granito, o de castanha de caju. No de pá para torres de energia eólica, Elmano disse que todo o planejamento era de vender para os Estados Unidos.

A previsão é de a tarifa entrar em vigor em 1º de agosto, mas o efeito ocorre desde já. Os compradores avisam desde já para não enviar as mercadorias. Como O POVO mostrou, há contêineres parados nos portos e outros a caminho.

Uma preocupação particular é com o segmento de pescados, outro item importante das exportações cearenses para lá. Com a especificidade de a carga ser altamente perecível. “Estamos vendo até a possibilidade de haver algum tipo, se for o caso, de aquisição pelo poder público para não se perder a mercadoria e não virar um grande prejuízo ao setor”, disse o governador.

Sobre o aço, há dúvida. O setor já havia sido tributado em 50%. Ficará como está ou as taxas se somarão em 50% mais 50%? As coisas ainda não estão claras. Elmano disse que quase 80% do aço local é exportado para os EUA.

Nesse setor fica explicitado quão complexa é a reciprocidade. Conforme o chefe do Executivo, 60% do carvão comprado para a siderurgia cearense vem dos Estados Unidos. Então, se, como resposta, o carvão que chega aqui também passar a pagar encargos extras, o resultado será tornar ainda mais caro o produto vendido para fora. Portanto, menos competitivo.

Reunião com Alckmin

O governador relatou conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na segunda-feira, 14. Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin está à frente da resposta governamental à crise. Elmano disse que o vice-presidente se colocou à disposição para se reunir com empresários do Estado caso se avalie necessário.

A visão sobre tributação

Curioso como o bolsonarismo aplaude as tarifas a importações impostas pela Casa Branca, mas condena quando o Brasil faz o mesmo. Quando houve a tributação brasileira sobre importações, a chamada “taxa das blusinhas”, foi uma grita contra Lula (PT). O objetivo era proteger a indústria nacional, assim como o de Trump na maioria dos casos — o Brasil é exceção na qual o aspecto político se sobrepõe.