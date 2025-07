Os movimentos de Eduardo Bolsonaro

Foto: EVARISTO SA / AFP DEPUTADO federal Eduardo Bolsonaro está nos EUA

É assombrosa a postura de Eduardo Bolsonaro (PL), ainda deputado federal, ao atuar de forma tão explícita e descarada contra o Brasil. Há meses ele se licenciou para fazer articulações de modo a levar os Estados Unidos a retaliar o País. Desconheço que algo parecido já tenha ocorrido, ainda mais da parte de um político com mandato. Autoridades de diferentes poderes buscam interlocução, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), havia destacado. “Quem está obstruindo esse canal de negociação é a família Bolsonaro e os seus apoiadores. Vocês brasileiros que pensam que estão fazendo bem pelo Brasil, estão fazendo bem para uma família. Vocês perderam uma eleição. Saiam do caminho, deixem o governo negociar”. Eduardo admite isso: “Eu trabalho para que eles não encontrem diálogo”, afirmou ao SBT.

Espanta, mas não é surpresa

É chocante, mas não surpreendente. O que me causa surpresa não é que o deputado faça isso, Ele é capaz de qualquer coisa. Fico espantado por ele ter a desfaçatez e a pouca inteligência de fazer isso de maneira tão escancarada, tão despudorada.

Fanatismo

Há muitos motivos para não gostar do governo Lula (PT), ainda mais do atual, mas esse episódio serve para invalidar qualquer equiparação entre petismo e bolsonarismo. A postura do governo é pragmática e ponderada, ainda que se mostre ineficaz. Já Eduardo Bolsonaro expõe a natureza do bolsonarismo. Trata-se de um fanático, e a família e o grupo político estão com eles. São extremistas.

Lula não está para a esquerda assim como Bolsonaro está para a direita. São escalas diferentes.

A maturidade de Eduardo

Uma coisa interessante é que, há algumas semanas, quando Eduardo bateu de frente com Tarcísio de Freitas (Republicanos), o Bolsonaro pai interveio: “Apesar de ele ter feito 40 anos de idade agora, ele não é tão maduro, vamos assim dizer, talhado para a política”. Que beleza, a imaturidade do quarentão.

O mais interessante de tudo é que, no começo do ano, o ex-presidente falava que o filho estava preparado e seria um bom candidato a presidente da República. Que tal? O sujeito acha que o pimpolho não é lá essas coisas de maturidade, não é tão talhado para política, mas daria um bom presidente.

Bom só se fosse para a família, pois a sucessão de episódios atesta que a preocupação do clã é com eles mesmos, pouco importam os interesses do País.

Tem cabimento ir aos EUA para agir contra a democracia?

Quando foi alvo de medidas cautelares, Bolsonaro reagiu em particular à proibição de falar com o filho. “Qual crime ele tá cometendo nos Estados Unidos? Atentado à democracia brasileira no Parlamento americano? Não tem cabimento. Só ele tivesse no parlamento do Irã". Bem, se há um país com experiência em agir contra a democracia alheia são os Estados Unidos mesmo. Basta olhar para a América do Sul. Basta saber como foi o próprio golpe de 1964, que a família tanto aplaude.