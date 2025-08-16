Os mais influentes da Câmara Municipal de Fortaleza
Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), foi escolhido o vereador mais influente de Fortaleza na pesquisa do Anuário do Ceará na edição 2025-2026. Esta é a primeira vitória do parlamentar na pesquisa, no ano em que ele se tornou o chefe do Poder Legislativo municipal. A indicação é feita pelos próprios vereadores. Couto obteve 16 votos.
O segundo colocado é o 1º vice-presidente, Adail Júnior (PDT), com 14 votos, sete a mais que na pesquisa da edição anterior. Em terceiro lugar e para fechar o ranking dos top 3 mais influentes, está o líder do prefeito Evandro Leitão (PT), Bruno Mesquita (PSD), com 11 votos.
A quarta colocada é a vereadora Priscila Costa (PL), com 8 votos, mais bem colocada na bancada da oposição e da direita. Em seguida, empatados na quinta colocação da pesquisa estão os vereadores Adriana Almeida (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Jorge Pinheiro (PSDB) e Luciano Girão (PDT), cada um com 6 indicações dos colegas.
Os vereadores Chiquinho dos Carneiros (PRD), Gardel Rolim (PDT) e Julierme Sena (PL) tiveram, cada um, 5 votos e dividem o sexto lugar do ranking. Em sétimo lugar e com quatro indicações estão os vereadores Bella Carmelo (PL) e Paulo Martins (PDT).
Com 3 votos cada e empatados em oitavo lugar estão os parlamentares Estrela Barros (PSD), Marcelo Mendes (PL), Mariana Lacerda (PT), PP Cell (PDT) e Tony Brito (PSD). Em seguida, em nono lugar e com 2 indicações, aparecem Adriana Gerônimo (PSol), Ana Aracapé (Avante) e Marcel Colares (PDT). Fecham o ranking 12 vereadores que receberam, cada um, 1 voto: Aglaylson (PT), Benigno Júnior (Republicanos), Dr. Vicente (PT), Erich Douglas (PSD), Germano He Man (Mobiliza), Jânio Henrique (PDT), Kátia Rodrigues (PDT), Pedro Matos (Avante), Professor Aguiar Toba (PRD), René Pessoa (União), Wellington Sabóia (Podemos) e Professor Enilson (Cidadania).
Dos 43 vereadores, 33 parlamentares foram citados pelo menos uma vez pelos colegas, e outros dez não receberam nenhuma indicação.
Como foi feita a pesquisa
Cada vereador é convidado a indicar até três nomes de colegas que considera influentes na Casa. Os votos são secretos, e o parlamentar não pode votar em si mesmo. Além disso, os licenciados não podem participar. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 27 de fevereiro de . Ao todo, 34 vereadores votaram de forma presencial e 9 votaram de forma remota. Dois vereadores se licenciaram durante o período da pesquisa e, a partir da data da licença, eles não puderam mais participar e os seus respectivos suplentes entraram na disputa.
Ranking de influência
O ranking dos mais influentes da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) faz parte do Capítulo 8 - Legislativo do Anuário do Ceará, que apresenta a lista com todos os vereadores, além de suplentes e licenciados da CMFor. Também apresenta a lista dos mais influentes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Bancada Cearense no Congresso Nacional.
O Anuário 2025-2026
A edição do Anuário do Ceará 2024-2025 será lançada oficialmente no dia 25 de agosto de 2025. O evento, para convidados, reunirá autoridades, acadêmicos e representantes de diversas instituições locais e nacionais.
A obra atualiza os dados e as análises do Estado, com a publicação de informações dos 184 municípios cearenses com estatísticas, gráficos e tabelas. Com 680 páginas, é considerada a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará. Está dividida em 14 capítulos de dados jornalísticos, que abrangem administração política, infraestrutura, setores econômicos, divisão dos poderes, educação superior, bens culturais e guia do futebol cearense.