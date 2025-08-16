Os mais influentes da Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ￼LEO Couto, presidente da Câmara de Fortaleza, foi o mais influente

O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), foi escolhido o vereador mais influente de Fortaleza na pesquisa do Anuário do Ceará na edição 2025-2026. Esta é a primeira vitória do parlamentar na pesquisa, no ano em que ele se tornou o chefe do Poder Legislativo municipal. A indicação é feita pelos próprios vereadores. Couto obteve 16 votos.

O segundo colocado é o 1º vice-presidente, Adail Júnior (PDT), com 14 votos, sete a mais que na pesquisa da edição anterior. Em terceiro lugar e para fechar o ranking dos top 3 mais influentes, está o líder do prefeito Evandro Leitão (PT), Bruno Mesquita (PSD), com 11 votos.

A quarta colocada é a vereadora Priscila Costa (PL), com 8 votos, mais bem colocada na bancada da oposição e da direita. Em seguida, empatados na quinta colocação da pesquisa estão os vereadores Adriana Almeida (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Jorge Pinheiro (PSDB) e Luciano Girão (PDT), cada um com 6 indicações dos colegas.

Os vereadores Chiquinho dos Carneiros (PRD), Gardel Rolim (PDT) e Julierme Sena (PL) tiveram, cada um, 5 votos e dividem o sexto lugar do ranking. Em sétimo lugar e com quatro indicações estão os vereadores Bella Carmelo (PL) e Paulo Martins (PDT).

Com 3 votos cada e empatados em oitavo lugar estão os parlamentares Estrela Barros (PSD), Marcelo Mendes (PL), Mariana Lacerda (PT), PP Cell (PDT) e Tony Brito (PSD). Em seguida, em nono lugar e com 2 indicações, aparecem Adriana Gerônimo (PSol), Ana Aracapé (Avante) e Marcel Colares (PDT).

Fecham o ranking 12 vereadores que receberam, cada um, 1 voto: Aglaylson (PT), Benigno Júnior (Republicanos), Dr. Vicente (PT), Erich Douglas (PSD), Germano He Man (Mobiliza), Jânio Henrique (PDT), Kátia Rodrigues (PDT), Pedro Matos (Avante), Professor Aguiar Toba (PRD), René Pessoa (União), Wellington Sabóia (Podemos) e Professor Enilson (Cidadania).

Dos 43 vereadores, 33 parlamentares foram citados pelo menos uma vez pelos colegas, e outros dez não receberam nenhuma indicação.

Como foi feita a pesquisa

Cada vereador é convidado a indicar até três nomes de colegas que considera influentes na Casa. Os votos são secretos, e o parlamentar não pode votar em si mesmo. Além disso, os licenciados não podem participar. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 27 de fevereiro de . Ao todo, 34 vereadores votaram de forma presencial e 9 votaram de forma remota. Dois vereadores se licenciaram durante o período da pesquisa e, a partir da data da licença, eles não puderam mais participar e os seus respectivos suplentes entraram na disputa.

Ranking de influência

O ranking dos mais influentes da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) faz parte do Capítulo 8 - Legislativo do Anuário do Ceará, que apresenta a lista com todos os vereadores, além de suplentes e licenciados da CMFor. Também apresenta a lista dos mais influentes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Bancada Cearense no Congresso Nacional.

O Anuário 2025-2026

A edição do Anuário do Ceará 2024-2025 será lançada oficialmente no dia 25 de agosto de 2025. O evento, para convidados, reunirá autoridades, acadêmicos e representantes de diversas instituições locais e nacionais.

A obra atualiza os dados e as análises do Estado, com a publicação de informações dos 184 municípios cearenses com estatísticas, gráficos e tabelas. Com 680 páginas, é considerada a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará. Está dividida em 14 capítulos de dados jornalísticos, que abrangem administração política, infraestrutura, setores econômicos, divisão dos poderes, educação superior, bens culturais e guia do futebol cearense.

Todo o conteúdo da versão impressa estará disponível no site www.anuariodoceara.com.br

Também pelo Instagram: @AnuariodoCeara (no Instagram)

RANKING DE INFLUÊNCIA - Câmara Municipal de Fortaleza

ANUÁRIO DO CEARÁ 2025-2026

1º Leo Couto (PSB) - 16 votos

2º Adail Júnior (PDT) - 14 votos

3º Bruno Mesquita (PSD) - 11 votos

4º Priscila Costa (PL) - 8 votos

5º Dr. Luciano Girão (PDT) - 6 votos

5º Gabriel Aguiar (Psol) - 6 votos

5º Jorge Pinheiro (PSDB) - 6 votos

5º Profª Adriana Almeida (PT) - 6 votos

6º Chiquinho dos Carneiros (PRD) - 5 votos

6º Gardel Rolim (PDT) - 5 votos

6º Julierme Sena (PL) - 5 votos

7º Bella Carmelo (PL) - 4 votos

7º Paulo Martins (PDT) - 4 votos

8º Estrela Barros (PSD) - 3 votos

8º Marcelo Mendes (PL) - 3 votos

8º Mariana Lacerda (PT) - 3 votos

8º PP Cell (PDT) - 3 votos

8º Tony Brito (PSD) - 3 votos

9º Adriana Gerônimo (Psol) - 2 votos

9º Ana Aracapé (Avante) - 2 votos

9º Marcel Colares (PDT) - 2 votos

10º Aglaylson (PT) - 1 voto

10º Benigno Júnior (Republicanos) - 1 voto

10º Dr. Vicente (PT) - 1 voto

10º Erich Douglas (PSD) - 1 voto

10º Germano He Man (Mobiliza) - 1 voto

10º Jânio Henrique (PDT) - 1 voto

10º Kátia Rodrigues - 1 voto

10º Pedro Matos (Avante) - 1 voto

10º Professor Aguiar Toba (PRD) - 1 voto

10º Professor Enilson (Cidadania) - 1 voto

10º René Pessoa (União) - 1 voto

10º Wellington Saboia (Podemos) - 1 voto

