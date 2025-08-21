Em defesa da família. Da família deles

Foto: Reprodução/ Instagram JAIR Bolsonaro e os filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan

O inquérito da Polícia Federal contra Eduardo e Jair Bolsonaro é devastador jurídica e politicamente. Do ponto de vista do processo, fica evidenciado que Jair Bolsonaro (PL) deliberadamente burlou medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, está escancarado que o ex-presidente cogitou fugir e buscar asilo na Argentina. Dessa vez, como na minuta golpista, não dá para dizer que o documento caiu do céu, ninguém sabe de onde veio. Estava no celular do homem. Fica também claríssimo o conluio para pressionar os julgadores do Supremo.

Já na esfera da política, explicitaram-se as disputas, as desconfianças, as intrigas, os desprezos entre membros do grupo. Aí se comprovou o quanto é uma gente sem cultura, elegância, inteligência, educação ou respeito. Nenhuma surpresa, mas nunca ficara tão escancarado.

Um pessoal que se diz defensor da família, da religião — e que assim enganou um bando de incautos — estar com essa conversa e com tal nível de tratamento. Não é por falar palavrão, é a falta de respeito. Até com o pai. Ficou também muito nítido que trabalham pelos interesses deles e só. Ninguém mais importa, nem os aliados. Usam os muitos apoiadores em nome de interesses próprios. Eles defendem, sim, a família. Aquela que usa o sobrenome Bolsonaro.

Não fosse o fanatismo e a irracionalidade de tantos seguidores, a revelação significaria uma enorme perda de apoio. Mas, sabe como é, releva-se tudo, mesmo com a exposição de vísceras malcheirosas.

A pachorra do Eduardo

Ao se manifestar sobre o assunto, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve a audácia de dizer que jamais teve intenção de interferir em processo judicial, mas em buscar anistia pelo Congresso Nacional. Ora mais, anistia de que, Pedro Bó, se não em relação à iminente condenação em processo judicial?

Se não era para coagir os julgadores, por que a lei Magnitsky foi aplicada contra Alexandre de Moraes? Por que outros ministros são ameaçados? Por que os vistos foram cassados? Por que Eduardo compartilhou a informação do aliado, Paulo Figueiredo, de que delegados da Polícia Federal poderão ser sancionados? Isso é para pressionar o Congresso pelo perdão?

Coitados

Pobres inocentes úteis do 8 de janeiro. Quantos discursos foram feitos em defesa da cabelereira, da moça do batom. No fim das contas, Eduardo deixa claro não ter o menor interesse em “enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto”. São buchas usadas como argumento para sensibilizar inocentes.

O papel de Malafaia

Quanto ao pastor Silas Malafaia, alvo de operação, ele reagiu indignado: “Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque”. Bem, o que se vê nas conversas não é um líder religioso, mas um articulador político.

Aliás, líder religioso com aquele linguajar de alcoice?

