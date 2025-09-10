Fux irá divergir, resta saber quanto

Foto: Rosinei Coutinho/STF Julgamento continuará nesta quarta-feira, 10, com voto do ministro Luiz Fux

O julgamento da ação penal 2668, a trama do golpe, na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tem placar de 2 a 0 pela condenação dos oito réus do chamado núcleo crucial. Nesta quarta-feira, 10, o voto do ministro Luiz Fux deverá divergir em relação às manifestações de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A dúvida é saber quão diferente será.

O ministro já indicou que irá votar, o que descartaria um pedido de vista que adiaria a decisão por até 90 dias. Na terça-feira, já saiu faísca entre Fux e os dois primeiros colegas a votar. Já ficaram indicativos de que a divergência começará desde as preliminares. O ministro havia se posicionado a favor de a ação penal tramitar na primeira instância e não no STF, quanto mais na 1ª turma.

Para além disso, a conferir se Fux irá discordar dos demais quanto à chamada dosimetria — o tamanho da pena — ou se votará efetivamente pela absolvição de parte dos réus ou mesmo de todos eles. O próprio Dino disse que pedirá penas menores para alguns réus, então é provável que Fux abra divergência mais profunda.

Fix discutiu com Moraes e Dino até sobre o momento em que este último interrompeu o relator. Mostra que o estado de ânimos não é dos mais serenos. A coisa irá esquentar nesta quarta.