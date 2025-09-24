Por que Eduardo Bolsonaro gostou dos elogios de Trump a Lula

Foto: EVARISTO SA / AFP Eduardo Bolsonaro aprova tudo que Trump faz. E vá ele não aprovar para ver o que acontece

Os elogios de Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até agora não são mais do que um gesto de simpatia de quem muito bateu. Para o brasileiro, é uma oportunidade de negociação. Mas, como escrevi, também é um risco político.

Convenhamos, para Lula, politicamente, pelo menos até agora não estava mal deixar a situação como está. Óbvio que é ruim para a economia, mas tanto foi positivo para a imagem dele quanto negativo para a família Bolsonaro.

Da parte de Trump, o aceno joga para Lula a responsabilidade por agir. Pode ser uma cilada, como outras bem ao gosto do homem mais poderoso do mundo. Do ponto de vista diplomático, é parte do jogo. Esse tipo de elogio vazio pode muito bem vir seguido de uma pancada. Aliás, é muito comum fazer agrados antes ou depois de bater.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que a postura mostra que Trump é um gênio, está jogando etc. Menos, não é?

Para a família Bolsonaro, mesmo as protocolares sinalizações de simpatia são negativas. A forma como o campo político atua não comporta sutilezas ou nuances. Outro dia, as redes simpáticas a eles difundiram um tosco vídeo feito com inteligência artificial no qual Trump falava um português com sotaque carregado e fazia ameaças ao Brasil. O grupo adota a lógica do inimigo, da destruição do adversário.

A base bolsonarista ficou perplexa e torce para a briga — mesmo que seja o pior para o Brasil. Os tempos de oportunismo patriótico ficaram para trás. Além disso, Trump nunca se referiu a Bolsonaro em termos tão gentis, nem se referiu a ele em um palco de tanta repercussão.

Mesmo assim, o líder das artimanhas do conservadorismo brasileiro nos Estados Unidos achou tudo ótimo. Por quê? Simples: Eduardo Bolsonaro gostou porque não resta nada a ele além de gostar. Ele conspira abertamente contra o próprio país, é alvo de denúncia e tenta todo tipo de manobra — até agora fracassada — para não perder o mandato.

Então, Eduardo precisa do governo Trump. É tudo que ele tem. O deputado brasileiro depende de forma absoluta do presidente dos Estados Unidos. Não pode contestar ou discordar de nada. É a mais absoluta, explícita e inescapável subserviência da história política nacional — isso não é pouca coisa.

O Zero Três está naquela situação em relação ao Trump: “Se o senhor espirrar, saúde”.

O absurdo ambiental e o quase vácuo político

A destruição de 32 hectares de floresta ao lado do aeroporto de Fortaleza é absurda do ponto de vista ambiental, crítica sob o aspecto urbanístico e questionável pela ótica legal.

A devastação ocorreu com base em licença emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), do governo Elmano de Freitas. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do governo Lula (PT), ainda avaliava a situação.

O assunto vem sendo acompanhado de perto e denunciado pelo vereador Gabriel Aguiar, filiado ao Psol, partido da base governista. A cobrança precisa partir dele. Infelizmente, a oposição cearense, tão crítica em muitos aspectos, não costuma fazer questionamentos nessa área, por diferentes razões.

Parte dos opositores não liga para a pauta ambiental e querem mais é que derrube mesmo. E alguns apoiaram, integraram ou comandaram administrações que foram muito criticadas em relação ao meio ambiente, seja na Prefeitura de Fortaleza ou no Governo Federal. Talvez por isso, mesmo gente que costuma bater nas administrações do PT sobre um tudo segue calada nesse tema.

Até o momento em que esta coluna era escrita, vi a pertinente manifestação do ex-prefeito José Sarto (PDT). Ele próprio saiu da gestão com projetos de supressão de áreas verdes, criticados e, alguns, revistos na atual gestão, de Evandro Leitão (PT). Independentemente disso, é bom que ele faça a crítica. A incoerência é preferível à omissão.

