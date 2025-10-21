Sarto irá se filiar a partido do qual foi já foi "convidado a sair"

Foto: Aurélio Alves Tasso apoiou Sarto em 2024

O ex-prefeito de Fortaleza José Sarto deixou o PDT e anunciou que se filiará ao PSDB. Acompanhará Ciro Gomes, que retorna ao partido em evento nesta quarta-feira, 22. Sarto também já pertenceu ao PSDB. Ele foi eleito para o primeiro mandato em 1988, como vereador em Fortaleza, pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Ingressou no PSDB junto de Ciro, no começo da década de 1990. Entretanto, foi "convidado a sair" do partido.

Uma crise envolvendo projeto do então prefeito Juraci Magalhães (à época no PMDB) levou à deliberação pela expulsão de sete dos nove vereadores tucanos em Fortaleza. O partido era oposição e orientou voto contra. Oito parlamentares da bancada, entretanto, apoiaram mesmo assim. Sete deixaram a legenda.

Sarto foi um dos oito vereadores do PSDB que votaram contra a posição do partido e a favor de um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município para a concessão de 30 mil bolsas de estudo em escolas particulares para estudantes de bairros sem escolas públicas. A oposição, na qual estava o PSDB, acusava a proposta de clientelista e eleitoreira e queria alguma forma de seleção para definir os estudantes que receberiam as bolsas.

Foto: Acervo O POVO Em 27 de dezembro, O POVO noticiou a rejeição da emenda e os votos dos parlamentares

A polêmica entrou pelo Natal de 1991. Em 26 de dezembro, a emenda foi rejeitada. Precisava de 28 votos, mas obteve 25, com 12 contrários.

O presidente da Câmara era José Maria Couto (PFL), pai do atual presidente Leo Couto (PSB). Na época, ele foi a favor da medida, depois disse que votaria contra, mas acabou sendo a favor mesmo.

O presidente do PSDB cearense era o à época senador Beni Veras, que viria a ser ministro do Planejamento no fim do governo Itamar Franco e também vice-governador. Quando Tasso Jereissati renunciou para concorrer ao Senado, Beni se tornou governador do Ceará, em 2002.

"Se eles não seguirem a nossa orientação, não serão mais bancada do PSDB", avisou Beni às vésperas da votação.

Foto: Acervo O POVO Em 28 de dezembro, foi noticiado o "convite aos vereadores" para saírem do PSDB. Sarto entre eles

Na tentativa de garantir os votos, Couto chegou a adiar sucessivamente a deliberação. Houve protestos e ocupação do plenário por sindicalistas. A Câmara pediu à tropa de choque da Polícia Militar que promovesse a desocupação, mas não foi atendida, o que levou a base governista a insinuar que teria havido interesse político do então governador — a propósito, Ciro Gomes.

No fim, a emenda não passou. Dois dias depois, em 28 de dezembro, Beni disse que os parlamentares estavam convidados a sair. Em 2 de janeiro de 1992, a executiva regional decidiu pela expulsão e encaminhou para que as instâncias partidárias dessem encaminhamento.





“Ficam, portanto, advertidos os vereadores mencionados que esse comportamento é incompatível com os princípios partidários da social-democracia e que deverão buscar abrigo em legenda que responda melhor aos seus interesses fisiológicos, eleitoreiros e clientelistas”, disse a dura nota.

Os oito vereadores eram:

Francisco Matias

Idalmir Feitosa

José Carlos

José Olavo

José Sarto

Maurílio Assêncio

Pedro Ribeiro

Solinésio Alencar

Foto: Acervo O POVO Em 3 de janeiro de 1992, O POVO noticiou a decisão da executiva pela expulsão e publicou a nota do partido

Idalmir, entretanto, acabou não sendo expulso e seguiu no PSDB, pelo qual foi reeleito naquele ano. Sarto, por sua vez, migrou para o PMDB, de Juraci. Reencontrou-se com Ciro em 1999, quando se filiou ao PPS. Desde então, segue no mesmo partido do aliado e líder político.

