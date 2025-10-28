Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de lei orçamentária para 2026 da Prefeitura de Fortaleza. É o primeiro orçamento formulado pela equipe de Evandro Leitão (PT), já que o orçamento de 2025 foi aprovado ainda em 2024, durante o mandato de José Sarto (PSDB), embora a gestão já eleita tenha participado ativamente das negociações na Câmara Municipal.

O valor estimado na proposta para as receitas e despesas é de R$ 15,9 bilhões. O crescimento é de 8,1% em relação a 2025, quando era de R$ 14,7 bilhões.

Veja o histórico do orçamento da Prefeitura de Fortaleza:

2022: R$ 10.393.403.572 (executado)

2023: R$ 12.871.710.545 (executado)

2024: R$ 13.447.024.577 (executado)

2025: R$ 14.776.973.233 (orçamento)

2026: R$ 15.991.418.235 (orçamento)

O maior volume de recursos é destinado à saúde, com R$ 4.304.305.257, seguido pela educação, com R$ 3.914.705.873.

Para urbanismo são R$ 641.076.565, R$ 527.366.538 para saneamento e R$ 448.003.437 para segurança pública.

A previsão para investimentos é de R$ 904,87 bilhões.

Histórico de investimentos: