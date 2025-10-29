As velhas receitas não funcionam, nenhuma delas, contra facções

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

O problema das facções criminosas alcançou complexidade tal que não será resolvido por nenhuma das soluções já tentadas no Brasil, da direita à esquerda. Uns vibram, outros se horrorizam com o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas penso que ninguém está iludido de que a organização criminosa alvo esteja destruída ou seriamente debilitada. O governador Cláudio Castro (PL) disse que a operação foi um “duro golpe na criminalidade”. Eu esperaria algum tempo para medir esse efeito todo.

Sadismo e instintos primitivos

Existem os que já estão satisfeitos apenas por haver uma pilha de corpos. Não sabem quem são os mortos, o que fizeram. Não se importam por não terem sido julgados nem terem tido direito a defesa. Aí é do patamar do sadismo. A operação atende aos instintos primitivos de uma gente rudimentar.

Educação já não basta

Existe a visão progressista de defesa de políticas preventivas, com ação social e educacional. Isso tudo é fundamental, mas não é mais o bastante para combater o problema da criminalidade. Não há mais apenas a violência pulverizada. São organizações com atuação até no Exterior. Hoje o enfrentamento pela força, nos territórios, é necessário. Mas o Rio de Janeiro mostrou que não é simples, não é suficiente e provavelmente não é eficaz.

As políticas preventivas hoje são mais desafiadoras. Antes, existia o imaginário de que a vida de delinquência era o que restava às pessoas sem perspectivas. Por isso a educação sempre foi tão importante. É fato que, para algumas atividades marginais, o risco era compensado pela possibilidade de remuneração muito além do que seria possível num subemprego. Hoje, porém, na estrutura empresarial adotada, o crime deixa de ser espaço meramente para quem não tem instrução. Profissionais de diferentes ramos passam a ser recrutados para trabalhar nos cada vez mais intrincados negócios da ilegalidade. Até faculdade as organizações pagam para formar seus quadros.

A força maior das facções

Um desafio na repressão está na forma como as facções passaram a atrair jovens. O crime, como escrevi, deixou de ser apenas o último recurso dos desvalidos. A mudança envolveu a imagem de glamour dos grupos criminosos. A ideia de poder, de aventura, faz com que pertencer a esse mundo se torne sonho e desejo. De certa forma, guarda similaridade com organizações terroristas, para as quais um fator abstrato — no caso, a ideologia — é crucial na atração de integrantes.

Contribui para essa atratividade o fato de as facções viabilizarem vida de luxo. Para uns poucos que chegam ao topo e moram nos condomínios da elite. A alta rotatividade nas funções de mando, resultado de prisões e mortes, pode assustar, mas também pode acabar sendo um atrativo para quem ambiciona em ascender.

O enfrentamento precisa ser também no campo simbólico.

Importante, mas insuficiente

Algumas máximas viraram chavão, como usar a inteligência e cortar as fontes de recurso, asfixiar financeiramente as organizações. Isso é sem dúvida fundamental, mas tampouco resolve sozinho. Os negócios ilegais envolvem elevado risco. Até por isso tentam migrar para atividades não violentas, como corrupção com o poder público, que oferecem menor perigo, às vezes quase nenhum. Porém, o cerco econômico não é fácil. Além disso, mesmo que o lucro caia bastante, ainda assim pode ser vantajoso para os envolvidos. O risco está precificado.

Para onde?

Dito isto, para onde ir? Eu não faço a menor ideia. A receita do Governo do Ceará, adotada há mais de uma década, igualmente não deu resultado até hoje. A do Rio de Janeiro é o caminho? Parece ser o que acreditam os que aplaudem, inclusive na Câmara dos Deputados. Deve servir para atender os impulsos bárbaros de uma gente cruel e triste. Daqui a seis meses vamos ver como estará a situação.

