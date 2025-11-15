A briga pelo sul do Ceará

Foto: Aurélio Alves/ O POVO ￼HORTO do Padre Cícero, símbolo de Juazeiro do Norte

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) encerrou o julgamento dos processos que podiam cassar os prefeitos de dois dos maiores e mais importantes municípios do Ceará. O caso de Glêdson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte, teve desfecho tranquilo, com 5 votos a 1. Com Roberto Filho (PSDB), de Iguatu, foi apertadíssimo. Empate de 3 a 3, que favoreceu o réu e a decisão das urnas. O tribunal está desfalcado de um dos membros.

Glêdson administra o maior município do Interior cearense, terceiro maior de todo o Estado, atrás de Fortaleza e Caucaia. Roberto é gestor da maior cidade do centro-sul. Ambos são oposição — embora Roberto tenha feito acenos à base governista. Mesmo deputados da base aliada estadual que o apoiam a gestão municipal comemoraram a decisão do TRE-CE.

O sul do Ceará, particularmente o Cariri, tem peso crucial nas eleições estaduais. Foi determinante para a vitória de Camilo Santana (PT) em 2014, ao compensar a desvantagem dele na Capital. O hoje ministro é natural da região. A relação com Elmano de Freitas (PT) não é a mesma.

Ter o prefeito não garante os votos da população, mas ajuda. Principalmente em municípios maiores e com jornalismo profissional, a opinião pública tem mais efervescência e está menos sujeita às influências das máquinas. O chefe do Poder Executivo de Juazeiro do Norte já se porta com papel estratégico para a oposição estadual. Embora seja sempre delicado para gestores locais bater de frente com o governo.

O destino do hospital César Cals

Incêndio em unidade hospitalar é sempre dramático e quando envolve recém-nascidos é particularmente grave. A situação do hospital César Cals é particularmente complexa porque estava previsto o fechamento do hospital. Aliás, a rigor, o plano era que o novo hospital universitário, na Universidade Estadual do Ceará (Uece), fosse a nova sede, conforme noticiou o Governo do Estado na época. O secretário que concebeu a obra era Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, que tem feito muitas críticas à condução da saúde no Estado desde que deixou o cargo. Cabeto defendia um equipamento que unisse educação, qualificação dos profissionais e atendimento à população.

Depois de protestos de servidores, com apoio de políticos da oposição, Elmano anunciou que o César Cals será mantido.

Não me parece correto especular sobre causas. Também é óbvio que os defensores de o hospital seguir funcionando não querem uma situação de abandono. A subestação não é antiga e havia passado por manutenção na véspera. Negligência não parece ter sido, embora caiba questionar a qualidade da manutenção.

COP30 explicita contradições

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, é o grande momento diplomático para o presidente Lula, mas também motivo para justificadas cobranças. O Brasil apresenta dados positivos de redução de desmatamento, mas também medidas que não podiam ser mais contrárias à diminuição dos combustíveis fósseis. O País não apenas autorizou a exploração de novos campos petrolíferos como o fez na foz do rio Amazonas. Houve protestos que causaram desconforto ao governo. Sempre há em eventos do tipo. Até Elmano de Freitas foi pressionado, e, como se diz no popular, pegou ar. A sociedade civil tem forte presença nesse tipo de ocasião.

COP seria com Bolsonaro

A COP estava prevista para ocorrer no Brasil em 2019. No fim de 2018, após ser eleito e antes de empossado, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o cancelamento. Argumentou os custos elevados e a possibilidade de constrangimento ao governo. Nunca foi uma área para a qual houvesse muita sensibilidade da parte daquela administração. Lembra do “passar a boiada”. Se com Lula há problemas, o constrangimento seria certo. Não seria bom para Bolsonaro, nem para a COP, nem para o planeta.