Foto: EVARISTO SA / AFP Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é aguardada em Fortaleza no próximo domingo, 30. A assessoria do senador Eduardo Girão (Novo) informou que ela confirmou presença no lançamento da pré-candidatura dele a governador do Ceará.

Michelle estava em Fortaleza no sábado passado, 22, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido dela, foi levado para prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ela participaria de encontro do PL Mulher em Caucaia, na manhã do sábado, mas retornou a Brasília após a prisão do marido.

Além de Michelle, a assessoria informou que confirmaram presença Romeu Zema, governador de Minas Gerais, os senadores Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES), os deputados federais Marcel Van Hatten (Novo-RS), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF), além do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR).



A oposição na eleição para governador do Ceará

PL, que tem membros confirmados no lançamento da pré-candidatura de Girão, indicam que apoiarão Ciro Gomes, pré-candidato pelo PSDB.

Girão é contra a direita se unir em torno seja de Ciro seja de Roberto Cláudio (União Brasil), outro pré-candidato da oposição. Ele considera que nenhum dos dois representa os valores conservadores e aponta que ambos eram parte do grupo governista, até 2022.

O senador até admite retirar a pré-candidatura, se a direita lançar um candidato que represente tais valores. Sem isso, pretende levar a postulação adiante.

Em 2024, para a Prefeitura de Fortaleza, muita gente apostava que ele iria desistir, em nome de uma composição com André Fernandes (PL) ou Capitão Wagner (União Brasil), o que não aconteceu. Ele levou a campanha até o fim e teve 1,06% dos votos.

Girão não concorrerá a novo mandato de senador. Ele crê que teria boas chances — lembra que envia emendas a todos os municípios. Assim, ele entende, os prefeitos tendem a apoiar para uma das vagas ao Senado o candidato do governo. Mas considera que poderia receber o segundo voto, em nome desse tratamento igualitário. Entretanto, ele afirma ser contra a reeleição, por princípio.

Lançamento

A pré-candidatura de Girão será lançada no domingo, 30 de novembro, no Gran Mareiro Hotel, às 9 horas.