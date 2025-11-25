Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é aguardada em Fortaleza no próximo domingo, 30. A assessoria do senador Eduardo Girão (Novo) informou que ela confirmou presença no lançamento da pré-candidatura dele a governador do Ceará.
Além de Michelle, a assessoria informou que confirmaram presença Romeu Zema, governador de Minas Gerais, os senadores Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES), os deputados federais Marcel Van Hatten (Novo-RS), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF), além do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR).
A oposição na eleição para governador do Ceará
PL, que tem membros confirmados no lançamento da pré-candidatura de Girão, indicam que apoiarão Ciro Gomes, pré-candidato pelo PSDB.
O senador até admite retirar a pré-candidatura, se a direita lançar um candidato que represente tais valores. Sem isso, pretende levar a postulação adiante.
Em 2024, para a Prefeitura de Fortaleza, muita gente apostava que ele iria desistir, em nome de uma composição com André Fernandes (PL) ou Capitão Wagner (União Brasil), o que não aconteceu. Ele levou a campanha até o fim e teve 1,06% dos votos.
Girão não concorrerá a novo mandato de senador. Ele crê que teria boas chances — lembra que envia emendas a todos os municípios. Assim, ele entende, os prefeitos tendem a apoiar para uma das vagas ao Senado o candidato do governo. Mas considera que poderia receber o segundo voto, em nome desse tratamento igualitário. Entretanto, ele afirma ser contra a reeleição, por princípio.
Lançamento
A pré-candidatura de Girão será lançada no domingo, 30 de novembro, no Gran Mareiro Hotel, às 9 horas.
