A comparação entre os governadores

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas é terceiro no Nordeste

O instituto AtlasIntel divulgou o ranking de governadores no Brasil. O trabalho é interessante para avaliar os gestores em comparação uns com os outros. Embora sejam populações diferentes, com critérios e parâmetros variáveis, o dado mostra como os gestores são vistos por quem vive sob governo deles. Foram ouvidas 200.980 pessoas.

Elmano de Freitas (PT) tem desempenho intermediário. Fica na décima posição. No Nordeste, é o terceiro. A gestão é bem avaliada em educação, ambiente de negócios, combate à pobreza e transparência. Os piores resultados são na área de turismo, cultura e eventos, em impostos e carga tributária e em obras públicas. Segurança pública se sai até bem, pasmem.

Governadores e governos

A pesquisa mostra a percepção sobre governadores e os respectivos governos. O curioso é observar que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Elmano, por exemplo, fica em 10º como governador, mas o governo dele é o 7º. Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o 9º gestor, mas a administração dele fica em 6º.

Os partidos e as avaliações

Entre os dez governadores mais bem avaliados, um é do União Brasil, dois do PT, um do MDB, um do Progressistas, um do PL, um do PSD, dois do PSB e um do Republicanos.

Dos mais bem colocados, quatro são de partidos de esquerda — PT e PSB — e quatro de partidos de direita.— PL, União Brasil, Progressistas e Republicanos. Um quinto governador é de sigla do centrão, o PSD, mas se alinha à direita. Outro é do MDB, e apoia o governo Lula.

Em síntese, apesar do Fla-Flu ideológico que o Brasil vive, na opinião do eleitor, o alinhamento político não diz se uma gestão é ruim ou boa. Há governadores bem avaliados na esquerda e na direita. Mal avaliados também.

Desempenho do PT

O PT tem quatro governadores. O mais bem colocado é Rafael Fonteles, do Piauí, segundo colocado na lista. Os outros três aparecem enfileirados no ranking: Elmano de Freitas (CE) é o 10º, Jerônimo Rodrigues (BA) o 11º e Fátima Bezerra (RN), 12ª.

Com exceção de Fonteles, não estão ótimos nem péssimos.

Como se sai o PL

Já o PL tem posições mais extremadas. Jorginho Melo, de Santa Catarina, é o quinto no ranking. Já Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, aparece apenas na 19ª colocação. E olha que ele subiu sete posições em relação a 2024, quando era o segundo mais mal avaliado. Provável efeito da matança promovida pela Polícia do Estado em favelas.

Extremos do União Brasil

O União Brasil é um dos partidos com mais governadores no Brasil — quatro, mesmo número de PT e PSD. Curiosamente, a legenda tem o primeiro da fila, Ronaldo Caiado, de Goiás, e também o último, Wilson Lima, do Amazonas.

Os outros chefes de Executivos estaduais do partido não brilham. Mauro Mendes, do Mato Grosso, é o 15º. Marcos Rocha, de Rondônia, o 22º.

O União Brasil é um dos pilares da oposição no Ceará. É comandado por Capitão Wagner e filiou recentemente Roberto Cláudio.

Mas tem também uma ala governista. Por isso, a base de Elmano sonha em atrair a legenda para a base. E, acordado, trabalha para isso. O União Brasil não é simples.

