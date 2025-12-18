2026 terá Ferreira Gomes contra Ferreira Gomes?

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto, são ambos do PSB. E ambos se posicionaram, nesta quinta-feira, 18, a favor da candidatura de Cid Gomes (PSB) a novo mandato de senador em 2026.

Aldigueri foi além. Ele vê sinais de que o senador talvez esteja cedendo aos pedidos para concorrer.

O período de oito anos do ex-governador se encerra em 2027. Ele só não disputará a reeleição na coligação do governador Elmano de Freitas (PT) se não quiser. E ele vem dizendo que não quer. Aliás, vinha. Como percebe Aldigueri, o discurso de Cid vem mudando.

Pela oposição, a articulação tenta reunir forças em torno de Ciro Gomes (PSDB) a governador. Já pensou uma eleição em que esteja Ciro em uma chapa majoritária e Cid na outra?

O senador já disse que será um constrangimento para ele se o irmão for candidato.

Para Ciro, pode ser um problema eleitoralmente falando.

Os sinais de Cid

Questionado sobre se Cid aceitaria concorrer, Aldigueri respondeu: “Ele é um homem de palavra. Ele deu a palavra ao deputado federal Júnior Mano. A gente está trabalhando nisso. Mas eu já vejo sinais que é possível, dentro de uma conexão, ajustando, que ele atenda esse chamamento do partido”.

O presidente da Assembleia Legislativa acrescentou: “Ele engrandece a chapa do governador Elmano”.

O fator Júnior Mano

Cid Gomes, de forma a princípio surpreendente, defendeu lançar, para a vaga que hoje ocupa, o deputado federal Júnior Mano. Mas Aldigueri relata que o próprio parlamentar cederia espaço para o hoje senador.

“Nada contra o deputado Júnior Mano, que é meu amigo, é um grande deputado, tem 32 prefeitos, bem avaliado pelos seus prefeitos, presente nas suas bases eleitorais. Mas o próprio deputado Júnior Mano diz que, se o senador Cid Gomes quiser ser candidato à reeleição, é um direito natural dele”.

A vontade dos deputados do PSB

O presidente da Assembleia considera opinião unânime nas bancadas do PSB: “A verdade é que todos os deputados estaduais do PSB e federais querem que o senador Cid Gomes seja candidato à reeleição. É bom para o partido e é bom para o nosso projeto no Ceará”.

O impacto de Cid na chapa

No Ceará, tradicionalmente, o governador que se elege puxa os senadores. Mas há circunstâncias em que o postulante a senador reforça ou até puxa a chapa. Foi assim com Tasso Jereissati (PSDB) em 2002 e Camilo Santana (PT) em 2022. Ninguém no governismo nega que Cid Gomes seria um reforço e tanto para Elmano de Freitas. Principalmente se for contra Ciro Gomes.

Os irmãos foram, até 2022, um grupo só, ainda que com divergências pontuais. Nos últimos 40 anos, são uma das grandes forças no Estado.

Ciro é competitivo, mas perde parte do impacto se tiver um irmão na chapa adversária.

A maior arma do governismo contra Ciro seria Cid no palanque de situação. Mais ainda se estiver na urna.

O senador sabe disso. Ele já não descarta. Mas pode se valorizar.

