Fatos e personagens da política em 2025 no mundo, no Brasil e no Ceará

Foto: EVARISTO SA / AFP ALEXANDRE de Moraes foi o destaque na política brasileira

O ano de 2025 parece ter sido vários. No Brasil, o fato de destaque é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros tantos réus da trama golpista. Com direito a fugas de condenados, violação de tornozeleira e aprovação pelo Congresso Nacional de significativa redução das penas.

No mundo, o acontecimento foi Donald Trump. Da economia ao futebol, com a perspectiva de uma Copa do Mundo; do cessar-fogo em Gaza à tentativa até agora frustrada de paz entre Rússia e Ucrânia, passando pelo Brasil, com a pressão a favor de Bolsonaro e uma inesperada “química” com Lula. E em meio à ofensiva contra a Venezuela, o que cria tensão na América do Sul de modo não visto há décadas.

No Ceará, destaco dois fatos políticos. A união da oposição e a tentativa de coibir a presença de facções criminosas na política, cujo marco foi a cassação do prefeito de Santa Quitéria, o Braguinha (PSB). Foi realizada nova eleição e ganhou o filho dele…

Há outros prefeitos afastados e presos no Ceará. E um, Bebeto Queiroz (PSB), de Choró, foragido há mais de ano. Um vexame.

Personagem do ano no Brasil

Alexandre de Moraes foi a personagem do ano na política brasileira. Teve repercussão internacional, tornou-se alvo de Elon Musk e foi apenado pela lei Magnitsky, cuja aplicação foi posteriormente revogada. Recebeu convite para ser vice de Bolsonaro, num julgamento no qual acabou por aplicar punição implacável ao ex-presidente e outros réus. Termina o ano envolvido em questionamentos relacionados ao caso do Banco Master, com o qual a esposa tem contrato milionário de advocacia.

Personagem do ano no mundo

Já mencionei antes a proeminência de Donald Trump. Assim como Moraes, goste-se ou não, ele foi assunto. Reivindicou o prêmio Nobel da Paz, mas sofreu derrotas políticas e jurídicas. É questionado por problemas na economia, viu a popularidade cair e recebeu ataques da base mais radical em função do rumoroso caso Epstein. Como prometeu em campanha, faz um governo mais agressivo que o primeiro. Até agora, muitas das principais apostas fracassaram. Continuará personagem central em 2026.

Personagens do ano no Ceará

A política cearense teve alguns marcos. Evandro Leitão (PT) assumiu a Prefeitura de Fortaleza e imprimiu forte ritmo no primeiro momento. Mas esbarra em dificuldades de caixa. Para 2026, é esperado que mostre mais resultados.

A Câmara Municipal teve agenda intensa e importante, o que colocou o presidente Leo Couto (PSB) em evidência. O fim da taxa do lixo foi consenso, mas o Plano Diretor rendeu polêmica.

Destaque também para Ciro Gomes. Mudou de partido, voltou ao PSDB e se recolocou na cena local, após mais de duas décadas e meia dedicadas a disputas nacionais. Terminou o ano apontado como pré-candidato a governador.

Outro a merecer menção foi André Fernandes (PL). Após sair muito forte em 2024, foi a voz mais significativa da oposição no Ceará. Deu aval à aproximação com Ciro, depois recuou, achegou-se de novo e levou reprimenda pública de Michelle Bolsonaro (PL).

O rumo da oposição cearense dependerá em boa medida de aonde André conseguirá conduzir o PL.

