A boa mudança da Câmara para o Centro, se não mudar só a Câmara

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Local onde será a nova Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal terá nova sede no Centro, na avenida Leste-Oeste, onde funcionava o antigo Mucuripe Club. A iniciativa é boa, embora cara. Mas é insuficiente. Poderá ser ótima se estiver em conjunto com outras ações.

Aquele ponto é o centro histórico da cidade. Foi a partir daquele entorno que Fortaleza se desenvolveu. O conjunto patrimonial inclui o antigo forte, Passeio Público, Santa Casa de Misericórdia, Secretaria da Fazenda, Catedral, Palácio do Bispo e Mercado Central. Pouco adiante está a praça General Tibúrcio — a dos Leões. Tudo isso integrado seria um ponto de visitação obrigatório para qualquer turista.

Infelizmente, o espaço é maltratado. Os equipamentos não formam um conjunto arquitetônico harmonioso. A região está quase à beira-mar, mas a praia é inacessível. A nova Câmara ficará na antiga Praia Formosa. Um espaço histórico, diante do forte a partir do qual ocorreu a expansão urbana. Local bucólico, que já foi referência de lazer e também de boemia — de diferentes formas e fases. Foi também zona portuária e fabril. Hoje o acesso é quase totalmente obstruído, quando não privatizado mesmo. Certa vez ouvi de um dos homens mais poderosos do Ceará que, se fosse ele a instalar empreendimento naquela região da forma como foi feito, estaria na cadeia.

O esvaziamento de equipamentos públicos foi ao mesmo tempo efeito e causa da degradação. O retorno da Câmara àquele espaço é uma possibilidade, se vier junto de mais investimentos públicos e privados.

À vista de quem decide

Os vereadores estarão na vizinhança imediata de alguns problemas crônicos de Fortaleza. Um deles, o recorrente alagamento da avenida Alberto Nepomuceno, bem perto do belíssimo prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Outro é a feira da José Avelino. Uma peleja, gestão após outra. Já houve avanços, mas não deixa de ser um desafio.

Não tenho tanta esperança, porque o Paço Municipal já está ali, no meio de todo esse contexto.

Além disso, os vereadores terão a opção de chegar e sair pela Leste-Oeste, sem precisar passar pelo Centro “real”. Se assim for, poderão passar ao largo dos piores problemas.

Adaptações

Aquela área tem enorme potencial urbanístico e turístico. Do Passeio Público se tem uma das vistas mais bonitas da Capital. Mas poderia ser melhor. Antigamente, o logradouro tinha três patamares. Conta-se que cada um se destinava a uma classe social. Hoje só resta um, o mais alto, que seria da elite. Os outros são hoje uma espécie de quintal meio largado da 10ª Região Militar, onde há uma quadra esportiva e áreas de espécies de depósitos. Não é possível que o Exército não tenha outro lugar para despejar aquilo ali, sem atrapalhar a paisagem de um espaço de referência. Penso que deveria ser interesse das próprias Forças Armadas trabalhar pela requalificação daquele ambiente.

Usos

Aprendi com o arquiteto e compositor Fausto Nilo que uma característica de espaços degradados é serem ocupados apenas durante o dia ou durante a noite. O Centro é movimentado enquanto há sol, mas se torna inóspito quando escurece. O Dragão do Mar, isso décadas atrás, era movimentado à noite, mas o entorno ficava esvaziado de manhã e de tarde. Múltiplos usos e ocupação contínua são as características de espaços urbanos de qualidade. Até por segurança. A Câmara sozinha não é capaz propiciar isso, mas pode ajudar.

