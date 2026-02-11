O que pode fazer a diferença para Elmano ou para Ciro

Foto: Paulo Moska, em 2/6/2023 ￼ELMANO de Freitas e Ciro Gomes podem se enfrentar

O cenário mais provável hoje da eleição no Ceará tende a confrontar o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Uma reedição da disputa entre PT e PSDB, que ocorreu em cinco ocasiões: 1990, 1994, 1998, 2002 e 2018. O PSDB ganhou as quatro primeiras — Ciro abriu a lista. O PT, com Camilo Santana, venceu a mais recente. O único confronto equilibrado foi em 2002. O mais equilibrado da história, a propósito.

A de 2026 é a primeira que começa, na minha opinião, sem um favorito claro e evidente. Mesmo a de 2002 tinha Lúcio Alcântara como mais cotado, com folga. Agora, no mínimo, é o menor favoritismo dos confrontos entre os tradicionais partidos rivais.

Quem você, caro leitor, acha que tem mais chances?

Se sua resposta for Elmano de Freitas, como entendem os governistas, parece-me evidente que ele enfrenta um adversário mais difícil e estruturado que os demais que foram derrotados quando PSDB e PT se enfrentaram.

Caso, como a oposição, você ache que Ciro tem a dianteira, há de considerar que ele seria o primeiro favorito pela oposição. Todos os governadores eleitos nos embates entre PT e PSDB eram candidatos de situação.

Pontos de partida

Ciro chega com a força do histórico. Foi prefeito, governador, ministro de dois governos e quatro vezes candidato a presidente. Não é de admirar o desempenho de largada nas pesquisas.

Até porque Elmano tem trajetória bem mais recente. Concorreu a prefeito e foi competitivo. Mas protagonista, mesmo, virou quando assumiu como governador. Tem a vantagem, enorme, de estar sentado na cadeira. Tem a base de deputados estaduais e prefeitos ao lado dele. Nem sempre se elege no Ceará quem tem mais prefeitos e deputados, mas ninguém até hoje se elegeu sem uma base razoável de gestores municipais e parlamentares.

Os apoios de Elmano

Os aliados de Elmano apostam na associação ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana. Sem dúvida, será um impulso para ele. Mas, o governador demonstra saber, o principal fator para ele será a avaliação da própria gestão. Em 2022, Elmano era desconhecido de muita gente. Naquele ano, os apoios o levaram à vitória surpreendente no primeiro turno. Hoje, quem não sabe que ele é o candidato de Lula e Camilo? Alguns talvez não saibam e outros não lembrem. O impacto jamais será nulo. Mas também não será tão grande quanto em 2022.

O potencial de Ciro

Já sobre Ciro, o impulso que demonstra desde o início não surpreende. Mas qual o potencial para crescer? Quem no Ceará não sabe quem é Ciro? Qual a perspectiva de votos a conquistar? Ele existe, mas qual o tamanho?

Ele é bastante conhecido e esteve até recentemente em campanhas para presidente. As eleições mais recentes mostraram desgaste. Na campanha de José Sarto (PSDB), em 2024, ele praticamente não apareceu. Não sei se o desgaste é para tanto. Com ele diretamente candidato, e em nível estadual — não será adversário nem de Lula (PT) nem de Jair Bolsonaro (PL) — será uma boa medida de como anda o apoio a ele.

Um possível obstáculo para ele é a eleição federal. Dificilmente uma candidatura presidencial terá probabilidade de ajudar Ciro. Entre pessoas próximas, havia torcida por uma candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que possibilitaria até tirar da base partidos como Republicanos e PSD. Mas não parece que isso vai acontecer. E as opções para puxar Ciro para baixo, no Ceará, existem, principalmente com o sobrenome Bolsonaro.

