O que pode fazer a diferença para Elmano ou para Ciro

Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
O cenário mais provável hoje da eleição no Ceará tende a confrontar o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Uma reedição da disputa entre PT e PSDB, que ocorreu em cinco ocasiões: 1990, 1994, 1998, 2002 e 2018. O PSDB ganhou as quatro primeiras — Ciro abriu a lista. O PT, com Camilo Santana, venceu a mais recente. O único confronto equilibrado foi em 2002. O mais equilibrado da história, a propósito.
A de 2026 é a primeira que começa, na minha opinião, sem um favorito claro e evidente. Mesmo a de 2002 tinha Lúcio Alcântara como mais cotado, com folga. Agora, no mínimo, é o menor favoritismo dos confrontos entre os tradicionais partidos rivais.
Quem você, caro leitor, acha que tem mais chances?
Se sua resposta for Elmano de Freitas, como entendem os governistas, parece-me evidente que ele enfrenta um adversário mais difícil e estruturado que os demais que foram derrotados quando PSDB e PT se enfrentaram.
Caso, como a oposição, você ache que Ciro tem a dianteira, há de considerar que ele seria o primeiro favorito pela oposição. Todos os governadores eleitos nos embates entre PT e PSDB eram candidatos de situação.
Pontos de partida
Ciro chega com a força do histórico. Foi prefeito, governador, ministro de dois governos e quatro vezes candidato a presidente. Não é de admirar o desempenho de largada nas pesquisas.
Até porque Elmano tem trajetória bem mais recente. Concorreu a prefeito e foi competitivo. Mas protagonista, mesmo, virou quando assumiu como governador. Tem a vantagem, enorme, de estar sentado na cadeira. Tem a base de deputados estaduais e prefeitos ao lado dele. Nem sempre se elege no Ceará quem tem mais prefeitos e deputados, mas ninguém até hoje se elegeu sem uma base razoável de gestores municipais e parlamentares.
Os apoios de Elmano
Os aliados de Elmano apostam na associação ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana. Sem dúvida, será um impulso para ele. Mas, o governador demonstra saber, o principal fator para ele será a avaliação da própria gestão. Em 2022, Elmano era desconhecido de muita gente. Naquele ano, os apoios o levaram à vitória surpreendente no primeiro turno. Hoje, quem não sabe que ele é o candidato de Lula e Camilo? Alguns talvez não saibam e outros não lembrem. O impacto jamais será nulo. Mas também não será tão grande quanto em 2022.
O potencial de Ciro
Já sobre Ciro, o impulso que demonstra desde o início não surpreende. Mas qual o potencial para crescer? Quem no Ceará não sabe quem é Ciro? Qual a perspectiva de votos a conquistar? Ele existe, mas qual o tamanho?
Ele é bastante conhecido e esteve até recentemente em campanhas para presidente. As eleições mais recentes mostraram desgaste. Na campanha de José Sarto (PSDB), em 2024, ele praticamente não apareceu. Não sei se o desgaste é para tanto. Com ele diretamente candidato, e em nível estadual — não será adversário nem de Lula (PT) nem de Jair Bolsonaro (PL) — será uma boa medida de como anda o apoio a ele.
Um possível obstáculo para ele é a eleição federal. Dificilmente uma candidatura presidencial terá probabilidade de ajudar Ciro. Entre pessoas próximas, havia torcida por uma candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que possibilitaria até tirar da base partidos como Republicanos e PSD. Mas não parece que isso vai acontecer. E as opções para puxar Ciro para baixo, no Ceará, existem, principalmente com o sobrenome Bolsonaro.
É análise política que você procura? Veio ao lugar certo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.